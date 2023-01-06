Belediyenin ihmali işçiyi yatağa mahkum etti

İddiaya göre, Kırşehir Belediyesi Destek Hizmetleri biriminde görevli olan Selehattin Battaloğlu, 12 Aralık 2022 tarihinde Kırşehir-Ortaköy yolu üzerinde kamyonetle kaza yaptı. Kaza sonrası Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Bataloğlu'na bir gece yoğun bakım ünitesinde kaldıktan sonra pelvis kemiğinde kırık teşhisi konuldu. Yaşadığı kaza sonrası hiçe sayıldığını anlatan Battaloğlu, kullandığı aracın araç muayenesinden geçmediğini bildirmesine rağmen belediye yetkililerinin 'Al aracı kullan' dediklerini iddia etti.

"İnsan hayatını hiçe saydılar"

CHP'li Kırşehir Belediyesi'nde 8 yıldır kamyon şoförü olarak çalışan Battaloğlu, yaşadıklarını şöyle anlattı;

"Belediyede işe girdiğimden bu yana kamyon şoförüyüm. 10'u ağır olmak üzere 35 kusuru olan aracı bana verdiler. Geçirdiğim kaza da bu nedenle oldu. Kazadan sonra çok büyük bir tehlike atlattım. Ameliyat oldum. Ölebilirdim de. Beni ve ailemi belediyeden bir yetkili arayıp sormadı" dedi.

Belediyenin yaşanan olay sonrası vefasızca davrandığını aktaran Battaloğlu, "Sadece şunu sormak istiyorum. Bir seçmen olarak size oy verdim. Hayatım bu kadar ucuz muydu? İnsan hayatı sizin gözünüzde bu kadar ucuz mu?" diye konuştu.

Kaza sonrası hiçbir yetkili ile temas içerisinde olamadıklarını anlatan Selehattin Battaloğlu'nun kardeşi Esra Battaloğlu da, "Kaza geçirdi, evde ağabeyim, neredesiniz?" diyerek belediye yetkililerine sitem etti.