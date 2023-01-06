Erdoğan açıkladı: Çiftçiye yeni destek paketi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuştu.

"Toprağı ve çiftçiyi ihmal eden geleceğini ihmal etmiş demektir"

Toprak asıl hayat kaynağı olarak önemini halen koruyor. Biz de toprağımıza ve çiftçimize sahip çıkmanın öneminin ve gayreti içindeyiz. Toprağı ve onu işleyen çiftçiyi ihmal eden geleceğini ihmal etmiş demektir.

"Tahıl sevkiyatıyla insanlığı büyük bir krizin eşiğinden döndürdük"

Tahıl sevkiyatının sekteye uğraması dünya çapında bir açlık tehdidini ortaya çıkardı. Türkiye olarak yürüttüğümüz çok yönlü diplomasiyle tahıl sevkiyatının başlatarak insanlığı büyük bir krizin eşiğinden döndürdük. Bu durum kendi tarım üretimi kapasitemizin önemini de gösterdi. Çiftçilerimize verdiğimiz desteklerin ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Gübreyi, ilacı, yemi kullanan çiftçimiz ile kurumları birlikte değerlendiriyoruz.

"Sistem bütün olarak geliştirecek adımlar atıyoruz"

Politikalarımızı ekosistemi gözeterek oluşturuyoruz.Çiftçiden tüketiciye uzanan aşamanın hiçbir halkasını atlamadan sistem bütün olarak geliştirecek adımlar atıyoruz. Tarım arazilerinin toplulaştırılması ve meraların korunması gibi birçok alanda sürekli hedef büyütüyoruz. Çiftçilerimizin alın terlerinin karşılığını alabilmesini hedefliyoruz.

Çiftçiye 250 bin lira kredi desteği

İlk olarak Çiftçi Destek Kredisini uygulamaya geçireceğimizin müjdesiyle başlıyoruz. Çiftçilerimiz hasat dönemine kadar yapacakları her türlü harcama için kullanabilecektir. Gelir elde edemedikleri ihtiyaçlarını rahatla karşılayabilecektir. Kişi başına 250 bin liraya kadar verilecek kredinin yıllık faiz oranı yüzde 9,75 ve vade süresi 36 aya kadar olacaktır.

Tarımsal KOBİ Kredisi'nin üst limiti 15 milyon lira

İkinci müjdemiz Tarımsal KOBİ Kredisidir. Tarım ürüenlerini işleyen küçük ve orta boy işletmeleri destekleyeceğimiz bu kredi sayesinde nihai malın katma değerinin üreticimizde kalmasını sağlamak istiyoruz. Tarımsal KOBİ Kredimizin üst limiti 15 milyon lira. Devlet tarafından ödenen kısmı dışında kalan yıllık faiz oranı yüzde 4,75'tir. Yatırım kredilerinde 10 yıla, işletme kredilerinde 24 aya kadar vade uygulanabilecektir. Süt ve süt ürünleri, meyve ve sebze kurutma, dondurma, meyve suyu, salça, turşu, konserve, reçel, marmelat, pekmez, zeytin, su ürünleri paketleme, tütsüleme, organik tarım ürünleri gibi pek çok başlıktaki işletme faaliyetinde bu kredi kullanılabilecektir.

Ziraat Bankası'ndan çiftçilere uygun kredi

Üçüncü başlığımız Tarım Borç Transferi Kredisi. Bu krediyle başka bankalardan yüksek faizle kredi kullanmış çiftçilerimizi Ziraat Bankamızda sağlayacağımız uygun şartlarla bu yükten kurtarmayı amaçlıyoruz. Üst limiti 5 milyon lira olacak kredinin faiz oranı yüzde 9,75, vadesi 60 aydır. Önümüzdeki günlerde Ziraat Bankası'nın yanında Ziraat Katılım'ın da çiftçilerimize düşük maliyetli finansman sağlayabilmesini temin edecek bir düzenlemeyi hayata geçireceğiz.

Tüm bu kredi imkanlarının çiftçilerimize ve işletmelere hayırlı olmasını diliyorum.

Genç ve kadın çiftçi kredi limitleri 500 bin liradan 1 milyon liraya çıkarıldı

Genç çiftçi ve kadın çiftçi kredi limitlerinin halihazırda 500 bin lira olduğunu biliyorum. Biz gençlerimizin ve kadınlarımızın tarımın geleceğinde çok daha fazla söz sahibi olmalarını istiyoruz. Ziraat Bankası Genel Müdürümüze genç ve kadın çiftçi kredi limitlerini 500 bin liradan 1 milyon liraya çıkaralım diyorum. Ziraat Bankası'nın tarım kredilerindeki takip oranlarının yüzde 1'in altında olması çiftçilerimizin borçlarına sadık olduklarını, ödemelerini hassasiyetle yaptıklarını gösteriyor. Buna rağmen borcunu ödemekte zorlanan çifftçimiz varsa onlara destek olmak da boynumuzun borcudur. Tarım kredisi takip hesabındaki çiftçilerimizden anaparasını peşin ödeyenlerin faizlerinin silinmesi bu kardeşlerimizi rahatlatacaktır. Anaparasını peşin yapmakta zorlananlar mutlaka olacaktır. Peşin parası olmayanların borçlarını herhangi bir gecikme ve temerrüt faizi kullanmadan taksitle yapabilmelerine de imkan tanımak lazım.

"5 esasla Türkiye'mizi büyütmeyi hedefliyoruz"

Ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme üzerine inşa eden bir iktidar olarak, bu 5 temel esas üzerine Türkiye'mizi büyüteceğiz. Çiftçilerimizden alacağımız destek hayati öneme sahiptir.