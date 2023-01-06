Bu okulda hala 'mavi önlük' geleneği sürdürülüyor

Uludere'nin Uzungeçit beldesindeki Zübeyde Hanım Anaokulu ve Uzungeçit İlkokulu öğrencileri, beyaz yakalı, kırmızı ve mavi önlükleriyle eğitim görüyor.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, belirli koşullarda öğrencilerin kılık kıyafetlerinin serbest olmasına ilişkin geçtiğimiz yıllarda yönetmelik yayımlanmıştı. Bu yönetmeliğe göre kamu okullarındaki mavi önlük zorunluluğu kalkmıştı. Ancak Uzungeçit İlkokulu ve Anaokulu öğrencileri mavi önlüğü terk etmedi.

Okullarda siyah önlük zorunluluğuna 1989-1990 eğitim-öğretim yılında yayımlanan genelgeyle son verildi. Bu dönemden itibaren siyah önlüklerin yerini mavi önlükler aldı. 2012 yılında ise mavi önlük zorunluluğu kaldırıldı.

Kıyafet serbestliği kararına rağmen Uludere'nin Uzungeçit beldesindeki Zübeyde Hanım Anaokulu ve Uzungeçit İlkokulunda öğrenciler, okul aile birliğinin onayıyla 10 yıldır beyaz yakalı kırmızı ve mavi önlük ile okula gidiyor. Zübeyde Hanım Anaokulunda okuyan 93 öğrenci kırmızı önlük, Uzungeçit İlkokulunda okuyan 245 öğrenci de mavi önlük giyiniyor, beyaz yaka takıyor.

Uludere İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş, "2012 yılında mavi önlük zorunluluğun kalkmasıyla beraber serbest kıyafete geçildi. 2012 yılından beri Uzungeçit beldemizde anaokulu ve ilkokulumuzda mavi ve kırmızı önlük uygulaması devam ediyor. Öğrenci, öğretmen ve velilerimiz ile görüştüğümüzde mavi ve kırmızı önlük uygulamasından memnun olduklarını, sınıflarında herkesin aynı renkte olmalarından onların daha mutlu ve daha huzurlu olduklarını gözlemledik. Uygulamanın devam etmesi yönünde okul aile birliğimiz karar aldı" dedi.

"Çocuklar arasında bir eşitlik doğuyor"

Zübeyde Hanım Anaokulu Öğretmeni Sümeyye Soydaş da, "Ankara'dan geldim, ilk geldiğimde çok üzülmüştüm. Ama şu an çok mutluyum burada olduğum için, çocukları çok seviyorum, velileri çok seviyorum, köyü çok seviyorum. Ankara'da hiç böyle bir şey görmedim, çok staja gittim. Buraya geldiğimde ilk başta çok şaşırmıştım. Sonradan bunun çok önemli bir şey olduğunu anladım. Çünkü çocuklar arasında bir eşitlik doğuyor. Sınıfsal farklılık ortadan kalkıyor. Herkes bu durumda eşit oluyor ve onlara da çok yakışıyor. Ben de bu durumu çok seviyorum" şeklinde konuştu.