İBB'ye kayyum atanması iddialarına Bakan Soylu'dan yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Kürdi televizyonunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) terör soruşturması ile ilgili konuştu.

İBB'ye kayyum atanacağı iddialarına da değinen Soylu şöyle konuştu:

"Biz tespitlerimizi yaptık. Tespitleri değerlendirecek ve hukuki anlamda ortaya koyacak olan mahkemedir, bizim işimiz bitti. Bizim derdimiz kayyum atamak değil, bizim derdimiz işimizi yapmak oraya terör unsuru koyuyorsan onu oradan arındırmak."

"Hiçbir kamu kurumu terörü mazur gösteremez"

Soylu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı açıklamalara da tepkiliydi.

"O ot biçiyor demek bunlar doğru işler değildir. Biz bu maliyeti bir daha ödemeyelim bu siyasal rüşvettir. Türkiye'nin hiçbir tarafında hiçbir belediye veya hiçbir kamu kurumu terörü sırtlayamaz ve bunu mazur gösteremez."

"İnsan insanla konuşabilir, niye yalan söyleme ihtiyacı duyulur"

Gündeminde telefon arama tartışması da vardı. Soylu, Ekrem İmamoğlu ile 40 görüşme yaptığını açıkladı. Soylu, telefon görüşmelerine ilişkin İmamoğlu'nun yaptığı açıklamalara anlam veremediğini söyledi.

"Bir insan şöyle bir şey söyleyebilir mi ya ben hiç konuşmadım telefonda sonra bir kere konuştum iki kere konuştum ya konuşabilir insan insanla. Niye böyle bir yalan söylenme ihtiyacı duyulur. Bu kadar etkileneceğini bilsem söylemezdim."