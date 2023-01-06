Bakan Kirişci: Bir tek ürünün azlığı veya kıtlığını bugün kimse konuşamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin katılımıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması programı gerçekleştirildi.

Programda konuşan Bakan Vahit Kirişci, Ziraat Bankası gibi güzide bir kurumun 159 yıllık mazisi içerisinde çiftçinin, köylünün, üreten insanların yanında yer almış olmasından dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 20 yılın geride bırakıldığını, 21'inci yıla başladıklarını ifade eden Kirişci, 20 yıllık süreç içerisinde tarım gibi önemli bir sektörde çok önemli işleri hayata geçirdiklerini dile getirdi.

- "Bitkisel üretimimiz, tüm zamanların rekoru 128,6 milyon tona yükselmiş olacaktır"

Kirişci, hukuk devletinde bir sektörün gelişmesini sağlayacak en önemli unsurun mevzuat olduğunu, bu mevzuatın yokluğunun tarım sektörünün adeta kaderi haline geldiğini ifade ederek, "Düşünün, bu ülke tarım ülkesi, tarımı herkes konuşuyor ama ülkenin bir tarım kanunu yoktu." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bu alanda 12 kanunun mevzuata kazandırıldığını vurgulayan Kirişci, "Bu mevzuatın verdiği güçle ülkemiz üretiyor. 98 milyon ton olan 2002 yılındaki bitkisel üretimimiz, inşallah 2022 yılı sonu itibarıyla tüm zamanların rekoru 128,6 milyon tona yükselmiş olacaktır. Aynı şekilde hayvansal üretimde de ciddi bir üretim artışı sağladık. Örneğin, 9,9 milyon olan büyükbaş hayvan sayımız 17,9 milyona, 32 milyon olan küçükbaş hayvan sayımız da 58,5 milyona yükseldi." diye konuştu.

Kirişci, Türkiye'nin sadece 62 bin ton su ürünleri üretiminin olduğunu, bugün gelinen noktada 525 bin tona yükseldiğini anlatarak, bunların durup dururken olmadığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği desteklerin üreticinin üretmesini sağladığını dile getirdi.

2002 yılında 1,8 milyar lira olan tarımsal desteklerin 2022 yıl sonu itibarıyla 40,4 milyar lira olarak tamamlandığını vurgulayan Kirişci, bunun üreticinin daha sağlıklı, bu konulara daha hevesli olarak üretmesini beraberinde getirdiğini aktardı.

Kirişci, bu yıl Ziraat Bankası ile müştereken çalışarak başlattıkları bir uygulamaya değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada Hazine ve Maliye Bakanımıza da gerçekten şükranlarımı sunuyorum. Zira, buğday üreticisi buğdayını hasat eder, tekrar ekim için ihtiyacı olan mazot ve gübrenin desteklemesini takip eden yılın mart ayının sonunda alırdı. İlk defa 6 ay öne çekilmiş oldu. 6 aylık öne çekilmeyle beraber ekim ayında mazot ve gübre destekleri üreticilerimize ayni olarak, nakdi olarak değil, çünkü nakdi olarak verdiğimizde bunun bir takım mahsuplarını geçmiş yıllarda yaşamıştık. Ayni olarak bunun verilmesini sağladık ve böylelikle 8,6 milyar liralık bir desteğin şu ana kadar 4,7 milyar liralık kısmı üreticilerimiz tarafından kullanılmış oldu.

Bununla da yetinmedik Sayın Cumhurbaşkanım, 100 bin lira olan sübvansiyonlu, sıfır faizli tarımsal işletmelerin ihtiyacı olan yatırım ve işletme kredilerinin limitini 100 bin liradan 200 bin liraya çıkardık. Bu 200 bin liralık kredinin de 100 bin liralık kısmını sadece nakdi olarak değil, 'ayni olarak kullanabilirsiniz ve bunu da sizin kartınıza yüklüyoruz' dedik. Böylelikle ekim için tarlaya giderken üreticimiz herhangi bir kredi telaşına düşmedi, finansman ihtiyacını hiç hissetmedi. Çünkü Ziraat Bankamız bunu sağlamış oldu. Aynı uygulamayı Tarım Kredi Kooperatiflerimiz de bunu sağlamış oldu."

- "Salgın döneminde boş raflardan asla kimse söz edemez"

Bakan Vahit Kirişci, tarım sektörünün, en az savunma sanayi kadar önemli olan bir sektör olduğunu belirterek, "Eğer gıda varsa insanlar için hayat var, bir gelecek var. Gıdayı üretecek olan da tarım sektörünün kendisi." dedi.

Salgın döneminde üretimin devam ettiğini anımsatan Kirişci, "Bizim ülkemizde bir tek ürünün azlığı veya kıtlığını bugün kimse konuşamaz. Salgın döneminde de boş raflardan asla kimse söz edemez, ama biz kendini gelişmiş ülke olarak tanımlayanların neler yaşadıklarına şahit olduk. Dolayısıyla yapmış olduğumuz bu 20 yıllık süre zarfındaki atmış olduğumuz adımlar aslında sonuçta ülke olarak bir gıda krizi yaşamamamızı sağladı." diye konuştu.

Kirişci, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın insanları "gıda krizi yaşanacak mı?" telaşına düşürdüğünü anımsatarak, şunları kaydetti:

"Savaşın başladığı dönemde 440 dolar olan buğdayın tonu, bugün 320 dolarlarda 120 dolar tüm dünya insanları kazanmış oldu. Dolayısıyla zatıalinizin lider diplomasisi ile gerçekten iki ülkenin bizler için birer dost ve komşu ülke olduğu gerçeğinden hareket ederek başlangıçtaki duruşumuzun o dörtlü zirve ile taçlandırılmış olması ve 5 Ocak itibarıyla 626 geminin bu koridordan geçmesi, 16,8 milyon ton başta tahıl olmak üzere diğer gıda ürünlerinin buradan geçmiş olması ve bu çerçevede de bunun yüzde 54'ünün Avrupa'ya, yüzde 28'inin Asya'ya, yüzde 12'sinin Afrika'ya ve yüzde 6'lık kısmının da Orta Doğu'ya gitmiş olması tüm dünyayı ve bizleri de açıkçası rahatlatmıştır. Çünkü alacağız ama bu alacaklarımızı fiyatları da bir hayli yüksek olacaktı."

Nüfusun nüfuz olduğunda büyük bir güç oluştuğunu aktaran Kirişci, "Zatıalinizin liderliğinde izlemiş olduğumuz diploması ile de kat ettiğimiz savunma sanayisindeki gelişmelerle de büyük bir güç olduk. Dünya için de bir barış elçisi olacağımızı, bir moderatör olacağımızı da gösterdik." dedi.

Kirişci, tarımda daha fazla yol almayı, daha fazla mesafe kat etmeyi istediklerini anlatarak, "Bu çerçevede özellikle 2002 yılında bizim depolanan su miktarımız 133 milyar metreküp iken bugün 183 milyar metreküpe çıkmıştır. Toplam rezervlerde ilave olarak tuttuğumuz su miktarı yüzde 38 artmış ve böylelikle 50 milyar metreküp ilave su konulmuştur. Bizim sadece 125 HES'imiz varken bugün bu HES'miz 709'a yükselmiş yine aynı şekilde 228 olan gölet sayımız 700'ün üzerine çıkmış. Baraj sayımız sadece 276 iken bugün 992'ye ulaşmıştır." şeklinde konuştu.

- "Yeni yılla birlikte artık sulamada da yapay zekayı kullanır hale geldik"

Bakan Vahit Kirişci, yeni yılla birlikte artık sulamada da yapay zekayı kullanır hale geldiklerini belirterek, tarımın şu anda ortalama nüfus itibarıyla 52-54 yaş aralığında olduğunu söyledi.

Bu yaş aralığının inovatif düşünebilecek insanların oluşturduğu bir yaş aralığı olmadığını ifade eden Kirişci, şunları kaydetti:

"Biz sizlerin yine destekleriyle, gayretleriyle ve bu konudaki çabalarınızla bir TEKNOFEST kuşağını tüm dünyaya kazandırdık, sadece Türkiye'ye değil. Ben 1978 kuşağıyım bende enerjimi boşa harcadım, 1968 kuşağı da enerjisini boşa harcamıştı. 1990'lı yıllarda yaşananlar da hepimizin malumu ama artık bir 'TEKNOFEST kuşağı var' dedik ve biz bu kuşaktan 'acaba tarım sektörü olarak ormancılık olarak istifade edebilir miyiz?' dedik ve Bu çerçevede de Tarım Orman Gençlik Konseyini kurduk.

Sayın Cumhurbaşkanım hafta sonu Kızılcahamam'da inşallah o kardeşlerimizle beraber olacağız. Pazar günü onlara protokol eğitimi de dahil her türlü konularda destek vereceğiz ve bu kardeşlerimizin tarım sektörüne, ormancılığa ilgilerini artırmaya çalışacağız. Bu manada dijitalleşmenin tarım için vazgeçilmez olduğunu bilincinden hareketle Sayın Cumhurbaşkanım Çiftçi Kayıt Sistemi olarak bilinen çiftçinin iş ve işlemlerini muhtarın 2 azasından, Ziraat Odası'ndan ve tekrar il ilçe müdürlüklerinde tamamlamak zorunda kaldığı bir süreci e-devlet ile entegrasyon sayesinde 1 Ekim'den itibaren gerçekleştirdik ve gerçekten çiftçilerimizin hayır dualarını aldık."

Kirişci, AK Parti'nin nasıl bir mobil uygulaması varsa şu anda kendilerinin de bu konudaki mobil uygulamayı gerçekleştirdiklerini, 2 Ocak itibarıyla bu mobil uygulamanın hayata geçmiş durumda olduğunu söyledi.

En kısa zamanda bu mobil uygulamanın da bütün marifetlerinden çiftçilerin yararlanmalarını sağlayacaklarını anlatan Kirişci, "Ben Ziraat Bankamıza ve onunla yine bağlantılı olarak Hazine ve Maliye Bakanımıza, tabii ki en başta Tahıl Koridoru gibi önemli bir konuda da dünyada öncülük etmiş liderimiz, Cumhurbaşkanımız olarak zatıalinize ve kıymetli haziruna şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum." diye konuştu.