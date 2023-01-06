YÖK ve TUSAŞ'tan işbirliği: Havacılık Yapısalları ve Optimizasyonları Laboratuvarı açıldı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, açılışta, YÖK ile TUSAŞ arasında örnek bir üniversite-sanayi işbirliği modelini Marmara Üniversitesinde hayata geçirdiklerini söyledi.

Yerli ve milli havacılık ve uzay sanayinin geliştirilmesine katkı sağlamak için 24 Haziran 2022'de araştırma üniversitesi rektörlerinin de katılımıyla Ankara'da, Türk havacılık ve savunma sanayisinin öncü kuruluşlarından TUSAŞ ile YÖK arasında yükseköğretim alanında işbirliği protokolü imzalandığını hatırlatan Özvar, şöyle konuştu:

"Bu protokol kapsamında YÖK ile TUSAŞ arasında işbirliğinin artırılması, üniversitelerimizde doktora yapan öğrencilerin TUSAŞ teknoloji yol haritası kazanım planında yer alan bilimsel sahalara ve TUSAŞ'ın stratejik önceliklerine göre belirlenen tez konularında çalışmalarının desteklenmesine karar verildi. Buna göre ilk planda 200 doktora öğrencisinin TÜSAŞ imkan ve kabiliyetlerini kullanarak test çalışmalarına teşvik edilmesi ve bilimsel araştırma programı kapsamında bu öğrencilerimize rehberlik edilmesi planlanıyor."

Özvar, işbirliği protokolünün imzalanmasından bir hafta sonra 1 Temmuz 2022'de YÖK-TUSAŞ işbirliği protokolü dahilinde Gazi Üniversitesinin ev sahipliğinde TUSAŞ Genel Müdürü ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi başkanlığında araştırma üniversitelerinin rektör yardımcılarının katılımıyla bir istişare toplantısı düzenlendiğini aktararak, bu toplantıda çalışmaların daha verimli şekilde yürütülebilmesi, TÜSAŞ'ın üniversite öğrencileri ve öğretim elemanlarıyla doğrudan buluşabilmesi ve etkileşim içine girebilmesi için üniversitelerin kampüs alanları içerisinde nitelikli laboratuvar yapılmak üzere bir alan tahsis edilmesinin kararlaştırıldığını anlattı.

Araştırma üniversitelerince belirlenen mekanların gerekli altyapı ve donanım malzemelerin TUSAŞ tarafından temin edildiğini belirten Özvar, öğrencilerin ve üniversite hocalarının havacılık ve uzay sanayine dair bilimsel çalışmalar yapmalarını sağlayacak eğitim ve araştırma laboratuvarlarının açılışa hazır hale getirildiğini vurguladı.

Özvar, bu araştırma altyapısı ve kapasitesiyle gerek lisansüstü öğrencilerin gerekse üniversite öğrencilerinin araştırma faaliyetlerinin zenginleşeceğini ve kendi alanlarında daha fazla yayınlar, üniversite-sanayi işbirliğine yönelik çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

- Açılacak diğer laboratuvarlar

Marmara Üniversitesinde açılan Havacılık Yapısalları ve Optimizasyonları Laboratuvarının birinci etapta hizmete girecek 5 laboratuvardan ilki olduğunu ifade eden Özvar, diğerlerinin ise İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde Dinamik Test ve Modelleme Laboratuvarı, Karadeniz Teknik Üniversitesinde İHA Teknolojileri ve Termal Yönetim Sistemleri Laboratuvarı, Fırat Üniversitesinde Bilişim Yazılım Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı ve İstanbul Teknik Üniversitesinde Hesaplamalı Mühendislik Laboratuvarı olduğunu açıkladı.

Özvar, ikinci etapta da Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Atatürk Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesindeki laboratuvarların hazırlıklarının TUSAŞ'ın katkılarıyla gelecek ay içinde tamamlanacağını bildirdi.

Açılan laboratuvarların, araştırma üniversitelerinin bilimsel ve araştırma kapasitesini ve verimliliğini artıracağını dile getiren Özvar, "Ülkemizin geleceğinin teminatı olan nitelikli genç bilim insanlarının yetiştirilmesi için, sanayi ve teknolojinin dev şirketleriyle işbirliği protokolleri yapmaya bundan sonra da Yükseköğretim Kurulu olarak devam edeceğiz. İnanıyoruz ki lisansüstü çalışmalar ülkemizin kalkınma ve refahını artırmak için ihtiyacı duyulan sahici konulara yöneldikçe daha nitelikli hale gelecek ve bilimsel amaçlı çalışmalardan beklenen hedefleri gerçekleştirecektir." diye konuştu.

- Temel Kotil, TUSAŞ'ın çalışmalarını anlattı

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ise 1990'lı yıllarda İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinde görevli olduğunu, Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanlığı döneminde bir süre sanayi-üniversite işbirliğinde fakülteyi temsil ettiğini anlattı.

Geçmişte üniversitelere proje gelsin diye uğraştıklarını ifade eden Kotil, "Dünya değişti. Şimdi biz sanayi olarak üniversitelerin içine gelip sizlerle beraber çalışmak istiyoruz. Öğrenci arkadaşların bir elinde kitabını, derslerini tutarken, öbür elinde de bizim projeleri aynı anda tutmasını istiyoruz. Bunu ne kadar erken yapabilirse yapmasını istiyoruz." dedi.

Son 5 yıldır yılda yaklaşık bin öğrencinin üçüncü ve dördüncü sınıfta Ankara, İstanbul, Antalya ve Bursa'daki TUSAŞ'a ait tesislerde haftada 1-2 gün çalıştıklarını, mezun olunca da TUSAŞ'a katıldıklarını dile getiren Kotil, "Geçen yıl 1600 mühendis, 1400 teknisyen işe aldık. Bu yıl da benzerini yapacağız. Çünkü çok büyük projelerimiz var. Milli muharip yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli muharip uçağının kumanda aleti, fırlatma koltuğu ve motoru dışında yerli ve milli üretim olduğunu vurgulayan Kotil, "Bunları bu genç mühendisler yapacak. İnşallah koltuğu da motoru da kumanda aletini de sizler yapacaksınız. Yerli yapmazsanız milli muharip olmuyor. Bize daha çok çok mühendis yetiştirin. Şu anda mühendis sayımız 1216'ya geldi. Bu sayı yakında 10 bin olacak. Diyeceksiniz ki 'Bu kadar mühendisi ne yapacaksınız?' Çok işimiz var." diye konuştu.

Hürkuş ve Hürjet uçakları ile Atak helikopterinin tamamlanıp uçuşa başladığını, Gökbey helikopterinin ise jandarmaya teslim aşamasında olduğunu, yeni uçak ve helikopterler ile uydu yaptıklarını aktaran Temel Kotil, şunları kaydetti:

"Yapılmayacak hiçbir şey yok. Bunlar birkaç sene önce hayal gibiydi. İsteyince, çalışınca oluyor. Bunun asıl kaynağı genç arkadaşlar. Genç arkadaşların, hocalarımızın ayağına geldik. Onlar da bize yakın gelsinler. Yurt dışına gitmesinler. Türkiye çok güzel. Yani TUSAŞ'ta şu an milli muharipte 1300, diğer ünitelerle beraber 2 bin mühendis yıllardan beri çalışıyor. Şu anda savaş uçağı tecrübesine sahip. Bunlar 6 sene önce yoktu. Yurt dışına gitseydiniz o tecrübeye sahip olamazdınız. Türkiye'de verilen imkanlar, tecrübe edilen şeyler çok daha büyük."

- "Seferberlikte sektörler kadar üniversitelerin de faal şekilde bulunması önemli"

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt ise TUSAŞ'ın 1973'ten beri Türkiye'nin havacılık ve uzay sanayinde dışa bağımlılığını azaltırken, özellikle son yıllarda yaptığı çalışmalarla yerli ve milli bir vizyonla önemli adımlar attığını söyledi.

Kurt, "Ülkemizde kendi kendine yeten, ülkemizi kimseye muhtaç etmeyecek yerli ve milli sistemleriyle, dostlarına elini uzatan tam bağımsız bir savunma sanayi kurmak için ilan edilen seferberliğin içerisinde sektörler kadar üniversitelerin de faal bir şekilde bulunması çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Konuşmaların ardından katılımcılar, açılışı yapılan laboratuvarı gezip, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Prof. Dr. Özvar, burada yaptığı açıklamada, YÖK olarak önemli bir adım daha attıklarına dikkati çekerek, sanayide TUSAŞ gibi büyük firmalarda görev yapan doktoralı araştırmacılar veya çalışanların üniversitelerde hoca gibi çalışmalarının önünü açan kanuni düzenlemeyi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Üniversite öğrencilerini sanayiye taşımanın ötesinde, sanayiyi üniversitelere taşıyan bir adım attıklarını dile getiren Özvar, bu projeye verdiği destekten ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.