Kadın kaymakam şalvar giyip pamuk topladı

Sonbaharda aralıklarla devam eden sağanak yağışların etkisiyle Gaziantep'in Araban ilçesinde eylül ve ekim aylarında yapılması gereken ikinci ekim pamuk hasadı geç başladı. Araban Ovası'nda ocak ayında başlayan pamuk hasadına ilçenin kadın Kaymakamı Hilal Kızılkaya da katıldı. Şalvarını giyen Kaymakam Kızılkaya, Göl mevkisinde Şerif Özdemir'e ait 100 dönümlük tarlada kadın işçilerle birlikte pamuk topladı. Geçen yılın ağustos ayında göreve başlayan Kaymakam Kızılkaya, işçilerle sohbet ederek, bölgedeki tarım faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Kızılkaya, ailenin çocuklarının okulu aksatmaması için tembihlerde bulunarak, devlet olarak çocuklara da gereken desteği vereceklerini ifade etti.



Kızılkaya'ya bilgiler veren Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun ve Araban İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kerim Yavuz, pamuk üretiminin Araban Ovası'nın verimli topraklarında yetişen onlarca tarım ürününden biri olduğunu belirterek, bölgede 15 dönümünde birinci ürün, 10 dönümünde ise ikinci ürün olmak üzere toplam 25 dönümde ekim yapıldığını ifade etti. Araban Ovası'nda sarımsak, buğday ve arpa gibi tarım ürünlerinin de ekildiğini ifade eden Altun ve Yavuz, pamuk hasadında ise dönüm başına 500-600 kilogram rekolte gerçekleştiğini söyledi.



Kaymakam Hilal Kızılkaya'ya Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Araban İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kerim Yavuz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İlhan Gövler de eşlik etti.