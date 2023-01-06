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Bakan Bozdağ: 6'lı masa cumhurbaşkanı adayı değil özel kalem müdürü arıyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 6'lı masaya ilişkin, "Bunlar Türkiye'yi yönetecek Cumhurbaşkanı adayı değil, 6 lideri idare edecek özel kalem müdürü arıyor" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Ocak 2023 23:51, Son Güncelleme : 07 Ocak 2023 00:01
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Bakan Bozdağ: 6'lı masa cumhurbaşkanı adayı değil özel kalem müdürü arıyor

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Bahçelievler Kongre Merkezi'nde "Avukatlar Buluşması" programı düzenlendi. Programa, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve çok sayıda avukat katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda kürsüye gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2023 yılı seçimlerine ve 6'lı masaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Etkinlik basına ayrılan sürenin dolmasıyla, soru-cevap şeklinde devam etti.

"Yargıda birliğini kim tesis etti? 6'lı masadakiler mi? CHP'nin zihniyeti mi?"

Bakan Bozdağ programda yaptığı konuşmada, "Askeri yargıyı kim kaldırdı? Askeri Yargıtayı, Askeri Yüksek İdare Mahkemesini kaldırarak yargıda birliği, hukuk devletinin gereği olarak kim tesis etti? Bu 6'lı masadakiler mi? CHP'nin zihniyeti mi? Bunların hepsi onların ürünü. Ama biz ne yaptık? Hukuk devletini gereğine uygun yargıda birliği hayata geçirdik. Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu sadece vatana ihanet ile sınırlıydı, şimdi cumhurbaşkanının yaptığı her eylemden ve söylemden cezai sorumluluğu tam hale getirildi. Yargı denetimi sonuna kadar açık hale geldi" dedi.

"Bunlar Türkiye'yi yönetecek cumhurbaşkanı adayı değil, 6 lideri idare edecek özel kalem müdürü arıyor"

Konuşmasına 6'lı masanın uzun süren toplantılarını eleştirerek devam eden Bakan Bozdağ, "Bu memleketin meselelerini çözmek ve istişare kararı almak için bir yıl toplan toplan dağıl yapacaklarsa o zaman vay bu milletin haline. Diyorlar ki cumhurbaşkanı her ne karar alacaksa bizim imzamızla alacak. Bunlar Türkiye'yi yönetecek bir cumhurbaşkanı adayı aramıyor. Kendilerine itaat edecek emir eri arıyor. Ama şimdi dün dinledikten sonra bunu değiştiriyorum. Bunlar, 6 tane lider Türkiye'yi yönetecek bir cumhurbaşkanı adayını değil 6 lideri idare edecek bir özel kalem müdürü arıyor. Bunlar imzalayacak, o gereğini yapacak" diye konuştu.

"6'lı masanın yaptığı 'Anayasayı ayaklar altına alıp Türkiye'yi öyle yöneteceğiz' demektir"

Bakan Bozdağ, "Peki anayasayı ne yapacak? Anayasa 104 yetkiyi kime vermiş? Yüzde 1 oy bile alamayan Türkiye'nin yönetimine çöksün diye mi vermiş? Yüzde 1'i bulmayan adam yüzde 51 ile oy almış cumhurbaşkanına emir ve talimat versin diye mi onları koymuş? Bu nedir? Çok açık ve net söylüyorum. 'Biz, millet yetkiyi verirse anayasayı çiğneye çiğneye ayaklarımızın altına alacağız, Türkiye'yi öyle yöneteceğiz' demektir. Bu anayasaya fiili bir darbedir" ifadelerini kullandı.

"Türk milleti, toplasan bir Tayyip Erdoğan etmeyen birilerine bu ülkeyi emanet etmez"

Türk milletinin kararlarına da değinen Bakan Bozdağ, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü, dirayetli ve cesur bir lider ile yönetilen aziz Türk milleti 6'lı masanın etrafında toplanmış. Toplasan bir Tayyip Erdoğan etmeyen birilerine bu ülkeyi emanet etmez. Türk milleti 6'lı masanın ya da Biden'ın ya da ABD'nin ya da terör örgütlerinin ya da Türkiye'nin bağımsızlığı ve gücü, kudretinden rahatsız olan çevrelerin güdeceği birini cumhurbaşkanı değil, hiçbir vasfa seçmez. 6 masa, yüz masa, ABD'si, AB'si kim ne yaparsa yapsın milletin üstünde bir güç oluşturamayacak" şeklinde konuştu.

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