7 Ocak 2023'den önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dr. Sadık Ahmet Paneli'ne katılacak, Valilik ve Selimiye Camisi'ni ziyaret edecek, Ekmekçizade Kervansaray Müzeleri Açılış Töreni'ne iştirak edecek ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle akşam yemeğinde bir araya gelecek.

(Edirne/11.50/13.30/14.00/16.00/19.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Emek Bürosunun düzenleyeceği "Dijital Emek 4.0" çalıştayına katılacak.

(İstanbul/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması programı, Osmaniye'nin Kurtuluş Yıl Dönümünü Kutlama Töreni ve Zafer Yürüyüşü'ne katılacak, şehitliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Osmaniye/10.00-13.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin, Menteşe Spor Salonu'nda düzenlenecek Muğla 3. Olağan İl Kongresi'ne iştirak edecek.

(Muğla/11.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı kapsamında gerçekleştirilecek canlandırma heykel ve belgesel gala gösterilerini takip edecek.

(Kars/16.00/17.30)

2- Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası başlayacak.

- Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor, Beşiktaş-Kasımpaşa maçları yapılacak.

(Hatay/16.00/İstanbul/19.00)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 14. haftaya, Beşiktaş Emlakjet-Bahçeşehir Koleji, Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka ve TOFAŞ-Frutti Extra Bursaspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/18.00/Bursa/15.30)

4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun ikinci yarısı başlayacak.

- 14. hafta mücadelesinde Çankaya Üniversitesi-Nesibe Aydın, Rize Belediyespor-Emlak Konut, Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor-Bursa Uludağ Basketbol, Galatasaray Çağdaş Faktoring-Antalya Toroslar Basketbol ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Fenerbahçe Alagöz Holding karşılaşmaları yapılacak.

(Ankara/13.00/Rize/14.00/Hatay/15.00/İstanbul/15.30/Mersin/16.00)

5- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ikinci devresi 14. hafta karşılaşmalarıyla başlayacak.

- Galatasaray HDI Sigorta-Tokat Belediye Plevne ve Develi Belediyespor-Halkbank maçları yapılacak.

(İstanbul/14.00/Kayseri/16.00)

6- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nın son 16 turu ilk maçlarında, İzmir Büyükşehir Belediyespor, İsrail'in Maccabi Arazim ekibini, Konyaaltı Belediyespor da Portekiz'in Benfica takımını konuk edecek.

(İzmir/16.30/Antalya/19.30)

7- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde sezonun ikinci devresi, 10. haftanın iki maçıyla başlayacak.

8- Suudi Arabistan'da düzenlenen 45. Dakar Rallisi'ne 7. etap yarışıyla devam edilecek.