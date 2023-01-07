Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bartın, Kastamonu, Sinop, Tokat, Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olmak üzere; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Şanlıurfa, Bartın ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç Anadolu ile Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur, iç kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.