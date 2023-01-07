Oyundaki gibi insan öldürdü: Prens Harry Afganistan'da 25 kişiyi helikopterle vurdu

İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry, 10 Ocak'ta yayımlanacak anı kitabında, Afganistan'daki görevi sırasında 25 kişiyi öldürdüğünü belirtti. Prens Harry, Kraliyet Ailesi ile birlikte yaşadığı dönemdeki anılarını Spare isimli kitabıyla okuyucularına sundu. Kitapta kardeşi Prens William'ın kendisini tartakladığını yazarak Kraliyet Ailesi'nin kirli çamaşırlarını ortaya döken Harry, bu kez de askerlik dönemi anıları ile gündeme oturdu. The Telegraph gazetesine göre, Prens Harry, 10 Ocak'ta raflarda yer alacak "Spare" adlı anı kitabında 2007-2008 ve 2012-2013 dönemlerinde görev yaptığı Afganistan'da 25 kişiyi öldürdüğünü yazdı. Net sayıya operasyonlar sırasında alınan kayıtları izleyerek ulaştığını kaydeden Harry, insan öldürmenin video oyunlarda düşman öldürme gibi bir his olduğunu ve utanç duymadığını ifade etti. Daha önce İngiliz askerlerinin Afganistan'da sivilleri katledip delilleri kararttığı ortaya çıkmıştı.

KAMERA KAYITLARI İLE SAYIYI BELİRLEDİ

Afganistan'da görev yaptığı döneme ilişkin kitabında yer verdiği anılarında, Prens Harry, çatışmanın gürültüsü ve kargaşasında öldürdüğü isyancıları, "iyileri öldürmeden ortadan kaldırılan kötüler" olarak gördüğünü belirtti. Ayrıca, birini insan olarak görürsen öldürmenin imkansız olduğunu kaydeden Prens Harry, ancak ordunun "onları 'öteki' olarak görmesi için kendisini eğittiğini ve iyi bir şekilde eğitildiğini" bildirdi. "İngiltere'ye tüm uzuvlarımla dönmek istiyordum ama bundan daha çok vicdanım bozulmadan eve dönmek istiyordum" diyen Harry, savaşta askerlerin genellikle kaç düşman öldürdüklerini bilmediklerini ve gelişigüzel ateş ettiklerini itiraf etti. Ancak görev yaptığı helikopter kamerasının kayıtlarını daha sonra incelediğini ve net sayıya ulaştığını kaydeden Prens, "Bu sayıdan korkmamak bana çok önemli göründü. Yani benim numaram 25. Beni tatmin eden bir sayı değil ama utandırmıyor da" ifadelerini kullandı.

MOTİVASYONU VİDEO OYUNLARI

Prens Harry, daha önce de Afganistan'da askerlik görevi sırasında öldürdüğü kişilerle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. 2013 yılında yaptığı açıklamada, helikopter tüfekçisi olarak görev aldığı Afganistan'da, 4 aylık sürede birçok insan öldürdüğünü kaydeden Harry, "Bir hayat kurtarmak için bir hayat al" ifadelerini kullanmıştı. Askeri görevlere psikolojik olarak hazır bir şekilde gittiğini kaydeden Prens, bunu video oyunlara borçlu olduğunu kaydetmişti. Playstation ve Xbox oynamayı seven insanlardan olduğunu belirten Prens, "Adamlarımıza kötü şeyler yapmaya çalışan insanlar varsa, o zaman onları oyundan çıkaracağız" diyerek eylemlerini gerekçelendirmişti.

İNGİLİZLER SİVİLLERİ KATLETMİŞTİ

Prens Harry'nin 25 kişiyi öldürdüğünü açıklaması, akıllara İngiliz askerlerinin Afganistan'da gerçekleştirdiği sivil katliamları getirdi. Afganistan'daki savaşta yer alan İngiliz özel kuvvet personellerinin Afgan sivilleri katlettiği ve buna dair delilleri de gizlediği ortaya çıkmıştı. İngiliz Savunma Bakanlığı'nın belgelerinde, özel kuvvetlerin hiçbir tehdit oluşturmayan silahsız Afgan sivilleri öldürdüğü, bu olayların da merkeze bildirilmeyerek gizlendiği kaydedilmişti.

Kraliçe'nin ölümünü BBC'den öğrendi

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry, 10 Ocak'ta yayımlanacak anı kitabında, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünü ilk kez BBC'nin sayfasından öğrendiğini yazdı. BBC'deki habere göre, Prens Harry, 10 Ocak'ta raflarda yer alacak "Spare" adlı kitabında, babası İngiltere Kralı 3. Charles'tan, Kraliçe'nin sağlık durumunun kötüleştiğine dair telefon aldığını belirtti. Ancak Prens Harry, kitabında, bu haber üzerine Kraliçe'nin İskoçya'da bulunduğu Balmoral Kalesi'ne gitme planı yaparken eşi Meghan Markle'ı yanında getirmemesinin istendiğini yazdı. Uçağı İskoçya'ya indiğinde, cep telefonundan BBC'nin internet sitesinden Kraliçe'nin öldüğünü öğrendiğini aktaran Prens Harry, "BBC'nin web sayfasına baktım. Büyükannem ölmüştü. Babam kraldı" ifadelerini kullandı.