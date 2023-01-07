Bakan Varank, ABD'de Türk girişimcilerle bir araya geldi

CES 2023'e katılmak üzere ABD'de bulunan Bakan Varank, buradaki temaslarına Türk girişimcilerle bir araya gelerek başladı.

Varank, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda çalışan İSTKA'nın desteğiyle CES 2023'e katılan Türk teknoloji girişimcileri ile istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son dönemde özellikle teknoloji tabanlı girişimcilikte büyük bir ivme yakaladığını söyledi.

Yıllardır yaptıkları yatırımların karşılığını aldıklarını belirten Varank, "Biz 2002 yılında iktidara geldiğimizde Türkiye'de sadece 2 tane teknopark vardı. Bu teknoparklarda çalışan sayısı sadece 683'tü. Şu anda Türkiye'nin her tarafında 96 teknoparkımızda yaklaşık 90 bin araştırmacı gayret gösteriyor, girişimlerini ticarileştirmeye çalışıyor, AR-GE yapıyor. Bizim sağladığımız desteklerin de katkısıyla bu 20 yılda oluşturduğumuz altyapıların karşılıklarını çok hızlı bir şekilde almaya başladık." dedi.

- "Bu sene 50'ye yakın girişimimiz CES'e geldi"

Varank, dünya ekonomisinin lokomotifinin girişimcilik olduğuna işaret ederek, bakanlık olarak bu alanı radarlarına aldıklarını ve Türkiye'de girişimciliği desteklemek için çok farklı destekler sağladıklarını anlattı.

Maddi desteklerin yanı sıra Türkiye'deki ekosistemi ayakta tutabilmek, fon oluşturmaya çalışmak, girişimcilere ihtiyaç duydukları mevzuatları hayata geçirebilmek ve mentorluk sağlamak gibi gündemleri olduğunu belirten Varank, bunlarla ilgili çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Varank, "Onlardan bir tanesi de aslında son dönemde gündemimize aldığımız CES. Bu global teknoloji şovuna biz nasıl girişimlerimizi getirebiliriz, burayı adeta bir vitrinimiz haline getirebiliriz, bununla ilgili de son 2 senede yaptığımız çalışmalar var. İşte bunların da giderek daha büyük bir ivme yakaladığını görüyoruz. Önceki senelerde çok daha az katılımcıyla buradaydık, bu sene 50'ye yakın girişimimiz Türkiye'den buraya geldi." diye konuştu.

Girişimcilik kadar büyük firmaların da burada kendilerini vitrine koyabilmelerinin önemine değinen Varank, "TOGG'un en önemli paydaşlardan biri haline gelmesi aslında Türkiye'nin potansiyelini de göstermesi açısından değerli." dedi.

- Sadece son 4 senede girişimler için yaklaşık 1,5 milyar dolarlık fon kuruldu

Varank, Türkiye'de girişimlere yapılan yatırımlara da değinerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'den girişimler 2021'de 1,6 milyar dolarlık yatırım almayı başardılar. Dünyadaki trend aşağı yönlü olsa da 2022'de de Türkiye'de yine 1,6 milyar doları yakalayabileceğimize inanıyoruz. Sadece son 4 senede sırf girişimlere yatırım yapmak üzere Türkiye'de yaklaşık 1,5 milyar dolarlık fon kuruldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bizden gerek bölgesel kalkınma fonuyla gerek teknoloji fonuyla, İstanbul Kalkınma Ajansımızın fonların fonu mekanizmasıyla, Tech-InvestTR programıyla ciddi bir fon oluşturmayı başardık. Bunların hepsinin yatırımları peyderpey devam ediyor ve bu kültürün de giderek yaygınlaştığını görebiliyoruz."

- "İnsanlarımıza, gençlerimize yatırım yapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz"

Türkiye'nin çok başarılı gençleri olduğunu vurgulayan Varank, Türkiye'nin bu potansiyelini başarıya ulaştırabilmesi için girişimcilerin kamu ile çok sıkı iş birliğinin önemli olduğunu kaydetti.

Varank, "İnşallah Türkiye teknoloji tabanlı girişimcilikle çok farklı noktalara gelecek. Biz geleceğimizin sizde olduğunun farkındayız. Çok ileri teknolojik faaliyetlerin gerçekleştirileceğine inanıyoruz. Yıkıcı teknolojiler dediğimiz alanlarda da çıkaracağımız girişimlerle aslında sadece Türkiye'ye katkı sağlamayacağız aynı zamanda dünyadaki teknoloji yarışında da fark oluşturabilecek işleri ortaya koyabileceğiz." dedi.

Farklı alanlarda yapılacak çok iş olduğunu belirten Varank, "Biz insanlarımıza, gençlerimize inanıyoruz, güveniyoruz. Onlara yatırım yapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.

Toplantıda, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Sinan Kuzum, Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şimşek, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Cahit Çelik, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri Zeki Durak ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz da hazır bulundu.

- Bakan Varank'ın ABD ziyareti

Öte yandan Bakan Varank, ABD ziyareti kapsamında, CES Üst Yöneticisi (CEO) Gary Shapiro ve Plug & Play CEO'su Saeed Amidi ile ikili görüşme gerçekleştirecek.

Varank, CES 2023'te Togg ve bakanlığına bağlı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü desteğiyle fuarda yer alan Türk startup firmalarının stantlarını ziyaret edecek.

Ayrıca Varank, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Temsilcileri ve Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) üyeleriyle biraraya gelecek.

ABD ziyaretinin son ayağında Silikon Vadisi'ne geçecek olan Varank, burada Tesla Fabrikası ile Google'ın genel merkezini ziyaret edecek.

Stanford Üniversitesi'ndeki araştırma laboratuvarlarında da incelemelerde bulunacak olan Varank, Türk diasporası ve uluslararası girişim sermayesi temsilcileriyle toplantılar gerçekleştirecek.