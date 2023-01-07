TZOB tarım BAĞKUR primlerinin düşürülmesini istedi

Bayraktar, yazılı açıklamasında, tarım BAĞKUR primlerinin düşürülmesini talep etti.

Çiftçilerin 2022'de 2 bin 158 lira 8 kuruş olan tarım BAĞKUR primlerinin 2023'te 3 bin 452 lira 76 kuruşa yükseldiğini belirten Bayraktar, "Hazine teşvik indirimi ile 2 bin 952 lira 36 kuruş olan bu tutarı çiftçilerimizin ödeme imkanı bulunmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, çiftçilerin tarım BAĞKUR primlerine uygulanan yüzde 5 oranındaki Hazine teşvik indiriminin enflasyon göz önüne alınarak makul düzeye yükseltilmesi gerektiğini vurguladı.

Çiftçilerin 9 bin gün prim ödemesiyle emekli olduğuna dikkati çeken Bayraktar, şunları ifade etti:

"Diğer sigortalılar 20 yıl, çiftçilerimiz 25 yıl prim ödemesi yapmak zorundadır. Çiftçilerimizin sigorta prim ödemesi yarıya düşürülmezse, tarım BAĞKUR sigortalı sayısı azalmaya devam edecektir. Çiftçilerimizin yaşadığı sıkıntılı dönemin dikkate alınarak, muafiyette geçen sürelerin borçlandırılması imkanı sağlanmalı. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Kanunda değişiklik yapılırken, tarım BAĞKUR sigortası prim gün sayısı, 2008'de olduğu gibi 15 güne indirilmelidir."

Bayraktar, çalışma şartlarının zorluğu dikkate alınarak, 90 gün yıpranma payı ilave edilmesini istedi.

Tarımda çalışan kadınların çok büyük bir kısmının sosyal güvenlik sistemine kayıtlı olmadığını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Pozitif ayrımcılığı hak eden kadın çiftçilerimizin sisteme katılımı desteklenmeli, gençlerimizi ve kadın çiftçilerimizi tarımda tutmak için teşvik edici önlemler alınmalı. Kadınların sigortalı olmadan önce gerçekleşen doğumları nedeniyle hizmet borçlanması yapabilmeleri de sağlanmalıdır. Devletimiz çiftçilerimizin sosyal güvenlik hakkını devlet eliyle verebilecek güçtedir. Devletimiz ülkemizi besleyen çiftçilerimizi sosyal güvenlikten yoksun bırakmamalıdır."