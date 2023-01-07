Bakan Dönmez'den Karadeniz gazı paylaşımı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük yerli gazın yakma testinden görüntüleri paylaştı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Ocak 2023 17:49, Son Güncelleme : 07 Ocak 2023 17:52
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz doğalgazının yakma testine ilişkin görüntü paylaştı.
Bakan Dönmez, Twitter'daki hesabından 'Enerji bağımsızlığımızın ateşi' notuyla yaptığı paylaşımda, 'Türkali-10' kuyusunda görev yapan 'Kanuni' sondaj gemisinde, Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük yerli gazın yakma testinden görüntüleri paylaştı.
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Enerji bağımsızlığımızın ateşi 🇹🇷Fatih Dönmez (@fatih_donmez) January 7, 2023
🔥 Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük yerli gazın yakma testinden görüntüler
📍 Türkali-10 kuyusunda
🚢 Kanuni Sondaj Gemisi'nden pic.twitter.com/oLWCl1Oq0g