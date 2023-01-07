Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklu sayısı 13'e yükseldi
Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tasarlayarak kasten öldürme suçundan tutuklandı. 2 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece tutuklananların sayısı 13'e yükseldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ocak 2023 18:17, Son Güncelleme : 07 Ocak 2023 19:47
Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tasarlayarak kasten öldürme suçundan tutuklandı. 2 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece tutuklananların sayısı 13'e yükseldi.
Ne Olmuştu
Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.
Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş hayatını kaybetmişti.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız