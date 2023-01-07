Milli Eğitim Bakanlığı 2022'de atılan adımları içeren video klip hazırladı

Bakanlığın sosyal medya hesapları üzerinden video klip, "Bizimki bu ülkenin evlatlarına adanmış bir emeğin, azmin hikayesi. 2022'de bu hedefle onlarca projeyi hayata geçirdik. 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek çocuklarımızı kapsayıcı, eşit, nitelikli eğitimle yarınlara daha güçlü hazırlayacağız." ifadeleriyle paylaşıldı.

- "5 yaştaki okullaşma oranı yüzde 99'a ulaştı"

Söz konusu video klipte, okul öncesi eğitimde 5 yaştaki okullaşma oranının yüzde 99'a, ilk ve ortaokulda okullaşma oranının yüzde 99'un üzerine, ortaöğretimde okullaşma oranının ise yüzde 95'e çıkarıldığı ve 160 milyon yardımcı kaynak kitabının öğrencilerle buluşturulduğuna ilişkin bilgiler yer aldı.

Klipte ayrıca, "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında tüm okullarda kütüphane kurulduğu ve buralardaki toplam kitap sayısının 110 milyona ulaştığı bildirildi.

Köy okullarının "Köy Yaşam Merkezleri" adı altında yeniden faaliyete geçirildiğinin de anımsatıldığı videoda, 2021'de mesleki eğitim içerisinde 159 bin olan kalfa ve çırak sayısının 2022'de 1 milyon 200 bine ulaştığı bilgisi verildi.

Meslek lisesi üretim gelirlerinin, 2021'e göre yüzde 176 artarak 2 milyar liraya ulaştığına dikkati çekilen klipte, bu liselerde geliştirilen 8 bin 300 ürünün tescilinin alınarak 162 ürünün de ticarileştirildiği bildirildi.

Klipte ayrıca, öğretmenliğin "kariyer meslek" haline getirildiği, Eğitim Bilişim Ağı (EBA), Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA), Öğretmen Destek Sistemi (ÖDS) gibi platformlarla dijitalleşmenin merkeze alındığına dikkati çekildi.

Öğrencilerin çok yönlü gelişimini desteklemek amacıyla 375 yeni "Bilim ve Sanat Merkezi" kurulduğuna vurgu yapılan video klipte, bu merkezlerden 86 bin öğrencinin eğitim aldığı bilgisi de paylaşıldı.