Derbilerin faturası ağır oluyor

Sarıkamış şehitlerini anma etkinliğinde salonun tavanı çöktü: 10 yaralı
Sarıkamış şehitlerini anma etkinliğinde salonun tavanı çöktü: 10 yaralı
Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklu sayısı 13'e yükseldi
Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklu sayısı 13'e yükseldi
'Suya girmek yasaktır' yazısı var, su yok
'Suya girmek yasaktır' yazısı var, su yok
BOTAŞ: İran'dan gaz teslimatı şebeke arızası nedeniyle yüzde 70 azaldı
BOTAŞ: İran'dan gaz teslimatı şebeke arızası nedeniyle yüzde 70 azaldı
'Bunlar kendi vesayetlerini inşa etmeye çalışıyor'
'Bunlar kendi vesayetlerini inşa etmeye çalışıyor'
MEB, kayıtsız öğrenciler için otomatik takip sistemini devreye aldı
MEB, kayıtsız öğrenciler için otomatik takip sistemini devreye aldı
Devlet memurlarının bu yıla ilişkin yemek bedelleri belirlendi
Devlet memurlarının bu yıla ilişkin yemek bedelleri belirlendi
Bakan Nebati: Artık kimse faiz artışı beklemiyor
Bakan Nebati: Artık kimse faiz artışı beklemiyor
Ege Denizi'nde depremler peş peşe geldi
Ege Denizi'nde depremler peş peşe geldi
Diyarbakır'da yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 22 yaralı
Diyarbakır'da yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 22 yaralı
Ali Yalçın: Zammın artırılmasından memnun olduk, gayretimiz sürecek
Ali Yalçın: Zammın artırılmasından memnun olduk, gayretimiz sürecek
'Her seçimden önce rezerv bulduk diyorsunuz' iddiasına Bakan Dönmez'den yanıt
'Her seçimden önce rezerv bulduk diyorsunuz' iddiasına Bakan Dönmez'den yanıt
ABB'den toplu ulaşıma zam açıklaması
ABB'den toplu ulaşıma zam açıklaması
Özel okullar yüzde 65 artıştan, veliler ek hizmetten şikayetçi
Özel okullar yüzde 65 artıştan, veliler ek hizmetten şikayetçi
Bakan Özer: 3 ay içerisinde tüm köy okullarını açacağız
Bakan Özer: 3 ay içerisinde tüm köy okullarını açacağız
e-Devlet başvurusuyla 320 bin 775 kişinin adli sicil kaydı silindi
e-Devlet başvurusuyla 320 bin 775 kişinin adli sicil kaydı silindi
Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağmur ve kar görülecek
Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağmur ve kar görülecek
Belediyeden çalışanların maaşlarına yüzde 104,6 zam
Belediyeden çalışanların maaşlarına yüzde 104,6 zam
5 öğretmene 'kamu zararı ve zimmete para geçirme'den gözaltı
5 öğretmene 'kamu zararı ve zimmete para geçirme'den gözaltı
İBB'ye kayyum atanması iddialarına Bakan Soylu'dan yanıt
İBB'ye kayyum atanması iddialarına Bakan Soylu'dan yanıt
Erdoğan açıkladı: Çiftçiye yeni destek paketi
Erdoğan açıkladı: Çiftçiye yeni destek paketi
Fiyat sabitleme çağrısına bir zincir market daha katıldı
Fiyat sabitleme çağrısına bir zincir market daha katıldı
Bakan Kurum: İkinci el konutlarla ilgili de çalışma yapacağız
Bakan Kurum: İkinci el konutlarla ilgili de çalışma yapacağız
Sanayi Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için tercih alınacak
Sanayi Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için tercih alınacak
5 soruda hac başvurularına ilişkin merak edilenler
5 soruda hac başvurularına ilişkin merak edilenler
Altının gram fiyatı 1.109 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.109 lira seviyesinden işlem görüyor
Memur ve emekli maaş zammından memnun mu? Araştırma sonuçlandı
Memur ve emekli maaş zammından memnun mu? Araştırma sonuçlandı
BDDK'dan cep telefonlarına taksit düzenlemesi
BDDK'dan cep telefonlarına taksit düzenlemesi
81 ildeki bütün sıfır konutlar kampanyaya dahil
81 ildeki bütün sıfır konutlar kampanyaya dahil
Meclis zam mesaisinde: 15 Ocak öncesine yetişme çabası
Meclis zam mesaisinde: 15 Ocak öncesine yetişme çabası
Ana sayfaHaberler Spor

Derbilerin faturası ağır oluyor

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geride kalan 12 sezonda oynanan 30 derbinin faturası iki kulüp için de ağır oldu. İki takım arasında yapılan derbilerden sonra kulüpler, oyuncular ve yöneticiler çeşitli cezalar aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ocak 2023 19:32, Son Güncelleme : 07 Ocak 2023 19:34
Yazdır
Derbilerin faturası ağır oluyor

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), geride kalan 12 sezonda iki takım arasındaki derbi maçlardan sarı-lacivertli kulübe 2 milyon 604 bin 250, sarı-kırmızılı kulübe ise 2 milyon 100 bin 500 lira para cezası verdi.

Fenerbahçe'ye 7 maç seyircisiz oynama

Geride kalan 12 sezonda derbilerin ardından Fenerbahçe toplam 7, Galatasaray ise 3 maç seyircisiz oynama cezası aldı.

Süper Lig Süper Final'de 12 Mayıs 2012 tarihinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan ve 0-0 berabere biten maçın sonunda Galatasaray şampiyonluğa ulaşırken, Fenerbahçe'ye taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 5 maç seyircisiz oynama ve 28 bin 750 lira para cezası uygulandı.

Sarı-lacivertliler aynı sezon ligde rakibi ile oynadığı derbi maçtan sonra da 2 maç seyircisiz oynama ve 135 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Galatasaray'a ise 2010-2011, 2013-2014 ve 2016-2017 sezonlarında sarı-lacivertli takımla sahasında oynadığı lig maçlarından sonra birer maç ceza verildi.

En fazla ceza alan isimler

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde geride kalan 12 sezonda sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim 10, yardımcı antrenör Hasan Şaş 8, futbolcu Engin Baytar 11, sarı-lacivertlilerde ise futbolcular Volkan Demirel, Raul Meireles ve Jailson 8'er maçla en fazla ceza alan isimler oldu.

Rekabette özellikle 2018-2019 sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ardından verilen cezalar dikkati çekti. Karşılaşmanın bitiminden sonra yaşanan olaylar nedeniyle PFDK, Galatasaray'dan Fatih Terim'e toplamda 10, Hasan Şaş'a 8, Ryan Donk'a 6, Badou Ndiaye'ye 5, Garry Rodrigues'e 3, Fenerbahçe'den de Jailson'a 8, Roberto Soldado'ya 6 maç men cezası uyguladı.

Rekabetteki en ağır ceza ise 12 Ağustos 2012 tarihinde Erzurum'da oynanan TFF Süper Kupa maçında, hakemler ve taraftarlara yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ile ihraç sonrası hakeme yönelik saldırısı nedeniyle 11 maçla Galatasaraylı Engin Baytar'a verildi.

Sezonlarına göre alınan cezalar

İki takım arasında geride kalan 12 sezonda oynanan maçların ardından PFDK'nin verdiği cezalar şöyle:

2021-2022 sezonu

Süper Lig ilk yarı (21 Kasım 2021)

Galatasaray: 321 bin lira para cezası. Kulüp başkanı Burak Elmas'a 30 bin lira para cezası. Başkan yardımcısı Rezan Epözdemir'e 3 ay 21 gün hak mahrumiyeti ve 125 bin lira para cezası. Teknik direktör Fatih Terim'e 5 maç ve 29 bin 500 lira para cezası.

Süper Lig ikinci yarı (10 Nisan 2022)

Fenerbahçe: 32 bin lira para cezası

2020-2021 sezonu:

Süper Lig ilk yarı (27 Eylül 2020)

Galatasaray: 34 bin 500 lira para cezası.

Süper Lig ikinci yarı (6 Şubat 2021)

Fenerbahçe: 96 bin lira para cezası. Fenerbahçe Futbol A Takımı İdari Koordinatörü Selçuk Şahin'e 3 ay hak mahrumiyeti ve 24 bin lira para cezası.

2019-2020 sezonu:

Süper Lig ilk yarı (28 Eylül 2019)

Galatasaray: 36 bin lira para cezası.

Süper Lig ikinci yarı (23 Şubat 2020)

Fenerbahçe: 282 bin 500 lira para cezası. Teknik direktör Ersun Yanal ve futbolcu Deniz Türüç'e birer maç men ve 13 biner lira para cezası.

Galatasaray: 104 bin 500 lira para cezası.

2018-2019 sezonu:

Süper Lig ilk yarı (2 Kasım 2018)

Galatasaray: 320 bin lira para cezası. Kulüp başkanı Mustafa Cengiz'e 105 gün hak mahrumiyeti ve 70 bin lira para cezası. Teknik direktör Fatih Terim'e 10 maç ve 79 bin lira, antrenör Hasan Şaş'a 8 maç ve 20 bin 800 lira, futbolcu Ryan Donk'a 6 maç ve 15 bin 600 lira, Badou Ndiaye'ye 5 maç ve 13 bin lira, Garry Rodrigues'e 3 maç ve 7 bin 800 lira, Mariano Filho'ya 5 bin lira para cezası.

Fenerbahçe: 12 bin lira para cezası. Futbolcu Jailson'a 8 maç ve 20 bin 800 lira, Roberto Soldado'ya 6 maç ve 15 bin 600 lira para cezası.

Süper Lig ikinci yarı (14 Nisan 2019)

Fenerbahçe: 215 bin 500 lira para cezası.

Galatasaray: 45 bin lira para cezası.

2017-2018 sezonu:

Süper Lig ilk yarı (22 Ekim 2017)

Galatasaray: 250 bin lira para cezası.

Fenerbahçe: 90 bin lira para cezası.

Süper Lig ikinci yarı (17 Mart 2018)

Fenerbahçe: 400 bin lira para cezası.

Galatasaray: 60 bin lira para cezası.

2016-2017 sezonu:

Süper Lig ilk yarı (20 Kasım 2016)

Fenerbahçe: 15 bin lira para cezası.

Galatasaray: 29 bin lira para cezası.

Süper Lig ikinci yarı (23 Nisan 2017)

Galatasaray: 1 maç seyircisiz oynama.

Fenerbahçe: 155 bin lira para cezası.

2015-16 sezonu:

Süper Lig ilk yarı (25 Ekim 2015)

Fenerbahçe: 30 bin lira para cezası.

Süper Lig ikinci yarı (13 Nisan 2016)

Galatasaray: 65 bin lira para cezası.

Fenerbahçe: 15 bin lira para cezası.

Ziraat Türkiye Kupası final maçı (26 Mayıs 2016)

Galatasaray: 161 bin 500 lira para cezası.

Fenerbahçe: 190 bin lira para cezası. Kulüp başkanı Aziz Yıldırım'a 6 ay hak mahrumiyeti ile 100 bin lira para cezası.

2014-2015 sezonu:

TFF Süper Kupa (25 Ağustos 2014 - Manisa)

Fenerbahçe: 120 bin lira para cezası. Kaleci Volkan Demirel'e 3 maç men ve 17 bin 500 lira, yönetici İlhan Ekşioğlu'na 30 gün hak mahrumiyeti ve 26 bin lira para cezası.

Galatasaray: 250 bin lira para cezası.

Süper Lig ilk yarı (18 Ekim 2014)

Galatasaray: 60 bin lira para cezası.

Fenerbahçe: Futbolcu Bruno Alves'e 2 maç men cezası.

Süper Lig ikinci yarı (8 Mart 2015)

Fenerbahçe: 230 bin lira para cezası.

2013-2014 sezonu:

TFF Süper Kupa (11 Ağustos 2013 - Kayseri)

Galatasaray: 99 bin lira para cezası.

Fenerbahçe: 110 bin lira para cezası.

Süper Lig ilk yarı (10 Kasım 2013)

Fenerbahçe: 150 bin lira para cezası.

Süper Lig ikinci yarı (6 Nisan 2014)

Galatasaray: 1 maç seyircisiz oynama ve 100 bin lira para cezası.

Fenerbahçe: 15 bin lira para cezası.

2012-2013 sezonu:

TFF Süper Kupa (12 Ağustos 2012 - Erzurum)

Galatasaray: 75 bin lira para cezası. Futbolcu Engin Baytar'a 11 maç men ve 20 bin lira para cezası.

Fenerbahçe: 15 bin lira para cezası. Teknik direktör Aykut Kocaman'a 10 bin lira para cezası.

Süper Lig ilk yarı (16 Aralık 2012)

Galatasaray: 50 bin lira para cezası.

Fenerbahçe: 60 bin lira para cezası. Futbolcu Meireles'e 4 resmi maç ve 20 bin lira para cezası.

Süper Lig ikinci yarı (12 Mayıs 2013)

Fenerbahçe: 170 bin lira para cezası. Kaleci Volkan Demirel'e 5 maç men ve 16 bin 500 lira, futbolcu Meireles 4 maç men 20 bin lira para cezası.

Galatasaray: Futbolcu Sabri Sarıoğlu'na 4 maç men ve 13 bin 500 lira para cezası.

2011-2012 sezonu:

Süper Lig ilk yarı (7 Aralık 2011)

Galatasaray: 5 bin lira para cezası.

Süper Lig ikinci yarı (17 Mart 2012)

Fenerbahçe: 2 maç seyircisiz ve 135 bin lira para cezası.

Galatasaray: Antrenör Hasan Şaş'a 1 maç men cezası.

Süper Lig Süper Final (22 Nisan 2012)

Galatasaray: 5 bin lira para cezası.

Süper Lig Süper Final (12 Mayıs 2012)

Fenerbahçe: 5 maç seyircisiz oynama cezası ve 28 bin 750 lira para cezası.

Galatasaray: 10 bin lira para cezası. Kulüp başkanı Ünal Aysal ve yönetici Necati Demirkol'a 21'er gün hak mahrumiyeti ve 15'er bin lira para cezası.

2010-2011 sezonu:

Süper Lig ilk yarı (24 Ekim 2010) Fenerbahçe-Galatasaray

Fenerbahçe: 22 bin 500 lira.

Galatasaray: 20 bin lira.

Süper Lig ikinci yarı (18 Mart 2011) Galatasaray-Fenerbahçe

Galatasaray: 1 maç seyircisiz oynama, Milan Baros 3 maç men.

Fenerbahçe: 15 bin lira.

Öte yandan karşılaşmalarda, bazı tribünlere giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişleri engellenmesi cezası da uygulanmıştır.

Not: TFF Tahkim Kurulu tarafından onanan cezalar esas alınmıştır.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maç programı açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maç programı açıklandı
Süper Lig'den 3 kulüp, PFDK'ye sevk edildi
Süper Lig'den 3 kulüp, PFDK'ye sevk edildi
Galatasaray, Kadıköy'e lider gidecek
Galatasaray, Kadıköy'e lider gidecek
MHK'den 3 hakeme yaptırım
MHK'den 3 hakeme yaptırım
Sivasspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı
Sivasspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı
Süper Lig'de 2022'de 4,9 milyon taraftar tribünden maç izledi
Süper Lig'de 2022'de 4,9 milyon taraftar tribünden maç izledi

Bu Habere Tepkiniz

İDDK'dan görevde yükselmede sözlü sınava ilişkin yeni karar

İDDK'dan görevde yükselmede sözlü sınava ilişkin yeni karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Adalet Bakanlığı görevde yükselme yönetmeliği ile genel yönetmelikte sözlü sınava imkan veren düzenlemelerin iptali için açılan davada kararını verdi.
Vergi Müfettiş Yardımcısına İDDK'dan iyi haber

Vergi Müfettiş Yardımcısına İDDK'dan iyi haber

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yeterlik sınavında başarı göstermesine rağmen müfettişliğe atanmama işlemini iptal eden Danıştay 2. Dairesinin kararını oy çokluğu ile onadı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Maliye Bakanlığı, maaş katsayılarına ilişkin Genelge'yi yayımladı

Maliye Bakanlığı, maaş katsayılarına ilişkin Genelge'yi yayımladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, maaş katsayılarına ilişkin Genelge'yi yayımladı.
Kapsam dışı statüde görev yapan avukatların 'vekalet ücreti' davası sonuçlandı

Kapsam dışı statüde görev yapan avukatların 'vekalet ücreti' davası sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Hukuk Başmüşavirliğinde kapsam dışı personel statüsünde hukuk müşaviri ve avukat olarak görev yapan 8 davacı tarafından açılan davada son noktayı koydu.
Erdoğan: Memur ve emekli maaş artışını yüzde 30 olarak yeniden belirledik

Erdoğan: Memur ve emekli maaş artışını yüzde 30 olarak yeniden belirledik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buradan memurlarımız ve tüm emekmlilerimize maaş artışı yüzde 30 olacağı müjdesini veriyorum
'Harcama yetkilisi' kendisine yapılan hatalı ödemeyi fark etmezse ne olur?

'Harcama yetkilisi' kendisine yapılan hatalı ödemeyi fark etmezse ne olur?

Danıştay 12. Dairesi, Nüfus Müdürü olarak görev yapmakta olan ve bu görev öncesinde bulunduğu veri hazırlama kontrol işletmeni kadrosu nedeniyle yararlanmakta olduğu yan ödeme puanı düşürülen davacının maaşından yapılan kesintiyi hukuka aykırı bulan kararı onadı.
300 unvan bazında 2023 yılı Ocak ayı net maaş ve ücretleri

300 unvan bazında 2023 yılı Ocak ayı net maaş ve ücretleri

Memur, sözleşmeli personel, akademik personel ve memur emeklilerinin 2023 yılı Ocak ayı zamlı maaşlarını görmek için tıklayınız.
KPSS 2022/2 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS 2022/2 yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanlığı, KPSS-2022/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Memurların alacağı enflasyon farkı netleşti

Memurların alacağı enflasyon farkı netleşti

TÜİK, Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Aralık enflasyonu ile birlikte memurlar, yüzde 7,8 enflasyon farkı alacak
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

TUİK enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre: Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %97,72 arttı, aylık %0,24 azaldı
İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
İstanbul'da yoğun sis etkisini sürdürüyor

İstanbul'da yoğun sis etkisini sürdürüyor

İstanbul'da yoğun sisin etkisi devam ediyor. Özellikle Boğaz ve çevresi ile bazı bölgelerde yoğun sis, deniz ve kara yolu trafiğini etkiliyor. İşe gitmek için yola çıkan sürücüler sis nedeniyle zorluk yaşıyor. Anadolu Yakası D-100 karayolu, Bostancı, Göztepe, Kozyatağı, Kartal, Maltepe ve sahil yolu ile Üsküdar'da yoğun sis gözleniyor. Sarıyer ve Beşiktaş'ta sahile giden balıkçılar ise yoğun sis altında balık avlamayı sürdürüyor.
İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
Bizimkiler'in Ali'sini görenler tanıyamıyor!

Bizimkiler'in Ali'sini görenler tanıyamıyor!

Türk televizyon tarihinde adını unutulmaz diziler arasına altın harflerle yazdıran Bizimkiler dizisinin Ali'si Atılay Uluışık'ı görenler tanıyamıyor. Bizimkiler'in Ali'si olarak bilinen Uluışık'ın değişimi herkesi şaşırtıyor.