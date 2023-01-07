'Afet köy konutlarını yüzde 66 indirimle 2 yılı ödemesiz 18 yıl vadeyle vereceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manavgat'ta Manavgat-Akseki Yangın Afeti Sonrası Köy Konutları Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu.

2021 yılında meydana gelen yangın sonrası afetzedelere toplam 300 milyon liralık yardımda bulunduklarını belirten Erdoğan şöyle konuştu:

"2021 yazındaki yangında hayatını kaybeden 8 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yangın, 61 bin 500 dekar ormanımızla birlikte adeta ciğerlerimizi de yakmıştır. Toplamda 300 milyon lira destekte bulunduk, gönüllü vatandaşlarımız ve dernekler aracılığıyla da 56 milyon liralık yardımla vatandaşlarımızın yanında yer almıştır. İnşa ettiğimiz bu evlerden 427'sinin anahtarlarını sahiplerine teslim ediyoruz."

"2 yılı ödemesiz 18 yıl vadeyle sahiplerine vereceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, afet köy konutlarıyla ilgili şu müjdeleri verdi:

"İnşa ettiğimiz 900 afet köy konutunu maliyeti üzerinden yüzde 66 indirimle 2 yılı ödemesiz 18 yıl vadeyle sahiplerine vereceğiz. Aylık ödemesi 2 bin 50 lira ile 3 bin 700 lira arasındadır. Toplam ödeme küçük tiplerde 445 bin, ahırlı tiplerde 797 bin lira olacaktır."



"Dünyada böylesine bir afet yönetimi gerçekleştiren başka bir ülke yoktur"

Erdoğan, yanan alanların dünyaya da örnek olan bir çalışmayla yeniden canlandırıldığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Dünyada böylesine bir afet yönetimi gerçekleştiren başka bir ülke yoktur. Her afet, Türkiye'nin yönetim kapasitesini ve kabiliyetini tüm dünyaya ispatlıyor. Aslında yaptığımız iş milletin olanı millete vermektir. Milletimizden aldığımız destekle hiçbir felakette "Nerede bu devlet" feryadı duymadık. İnsanlarımızın yaralarını sararken tabiatı da ihmal etmedik. Dünyaya örnek olan bir çalışmayla yanan alanları tekrar canlandıracak projeleri hayata geçirdik. Bizi eleştirenlere en güzel cevabı ekolojik restorasyonla verdik."

Sorgun'a "millet bahçesi" müjdesi

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gelecek yıllarda ortaya çıkacak ihtiyacı göz önünde bulundurarak yangına dayalı çok sayıda ağaç fidanı diktik. 2 milyon 750 bin fidanı toprakla buluşturarak yangından zarar gören alanların yüzde 90'ında çalışmalarımızı tamamladık. Sorgun bölgesindeki 2 milyon 800 bin metrekarelik alanı millet bahçesi olarak düzenleyerek Manavgat halkının hizmetine sunma kararı aldık."