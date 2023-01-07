İnşaat alanında lahit kapağı bulundu
İstanbul Büyükçekmece'de bir inşaatın temel kazısı sırasında lahit kapağı bulundu. Olay yeri incelemeye alınırken inşaatta da çalışmalar durduruldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ocak 2023 21:51, Son Güncelleme : 07 Ocak 2023 21:54
İstanbul Büyükçekmece Bankalar Caddesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir binanın yerine yapılacak inşaatın temel kazısı sırasında lahit kapağı bulundu.
İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, inşaat çalışması durduruldu.
Vakıflar Bölge Müdürlüğü görevlilerinin yarın inşaat alanında incelemelerde bulunacakları öğrenildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız