Düzce'de 3'üncü Palamut Festivali'nde 30 ton balık dağıtıldı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 3'üncüsü düzenlenen palamut festivalinde 30 ton balık dağıtıldı. Balık ikramının ardından sanatçı Resul Dindar sahne aldı. Meydanda toplanan kalabalık, Dindar'ın söylediği şarkılarla eğlendi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ocak 2023 22:35, Son Güncelleme : 07 Ocak 2023 22:37
Düzce'nin Akçakoca Belediyesince Çuhallı Çarşısı'nda gerçekleştirilen festivale çevre il ve ilçelerden yoğun ilgi gösterildi.
Palamutlar, 400 metre uzunluğundaki ızgaralarda pişirilerek katılımcılara ikram edildi.
Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, gazetecilere, 30 bin palamut pişirdiklerini söyledi.
Yoğun ilgiden memnun kaldığını belirten Yanmaz, "Türkiye'nin her bölgesinden gelen misafirlere teşekkür ediyorum" dedi.
Balık ikramının ardından sanatçı Resul Dindar sahne aldı. Meydanda toplanan kalabalık, Dindar'ın söylediği şarkılarla eğlendi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız