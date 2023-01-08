Meteorolojiden üç bölgeye kar yağışı uyarısı
Meteorolojinin yaptığı son değerlendirmeye göre; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Ocak 2023 08:04, Son Güncelleme : 08 Ocak 2023 08:00
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız