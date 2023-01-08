Kiralar uçtu, muhtar kendi mahallesinde ev bulamıyor

Sözcü'den Fırat Fıstık'ın haberine göre; İSTANBUL Kadıköy Yeldeğirmeni Mahalle Muhtarı Sultan Aksu, İstanbul'da kira problemini bizzat yaşayanlardan. Aksu, oturduğu kiralık evinden çıkarılacak ve ev aramak zorunda. Yasal olarak muhtarlık yaptığı mahallede oturma zorunluluğu var ancak mahallede uygun daire bulup bulamayacağı meçhul.

Baktığı bir evin 23 bin liraya kiraya verildiğini, kendisinin bu fiyatları ödeme imkanı olmadığını söyleyen Aksu, "İnsanlar depremde öleceklerini, riskli mahallede yaşadıklarını bile bile bu evlere korkunç kiralar vererek oturuyorlar. Ev bulamazsam caddeye inip çadır kuracağım artık herhalde" dedi. Aksu, "Süreç 1,5 yıllık bir süreç. Deprem analizi yapılan binalardan bir tanesi benim oturduğum yerdi. Çok riskli çıktı bina. Yani depremde kesin yıkılacak. Ben de o günden sonra ev arayışına başladım.

Her gün ev arıyorum

Bugün hiç kiralık ev yok mahallede mesela. Geçtiğimiz haziran ayında da ev sahibim aradı ve evi sattığını söyledi. Yeni ev sahibiyle yeni bir sürece girdik, tabii ki zorladı. Mahallenin piyasasını bildiğini, kirayı yükseltmemiz gerektiğini söyledi. İtiraz ettim. Sözleşmem Mart'ta bitiyor. Mevcut sözleşmeyle aynı kirayı ödeyeceğimi beyan ettim ve öyle ödemeye devam ediyorum Her gün ev arıyorum bulamazsam çadır kuracağım. Başka alternatifim yok ne yapacam?" dedi.

KİRALAR ALTI KAT ARTTI



Bir başka ev arayan vatandaş Barış Kuş ise şunları söyledi: "İstanbul'a tiyatro eğitimi almaya geldim. Oda kiraladım 2 bin liraya. Bir sene dolmadan 3 bin lira oldu. Ödeyemeyeceğimi söyledim. Herhangi bir soru sormadan 3,5 bin liraya başka biriyle anlaştı ve evsiz kaldım. Şu anda asgari ücretle çalışıyorum. İstanbul'un herhangi bir yerinde oda kiraları bile 5 bin liradan başlıyor. Herhangi bir öğrenci, çalışan bunu nasıl verecek?" Emlakçı Salih Çepnioğlu ise kiralık dairelerin fiyatının altı kat arttığını belirtti:

KİRALAR 6 KAT ARTTI

" 1+1 evler 8 bin, 2+1 evler 10 bin, 12 bin daha da yukarı çıkabiliyor, değişiyor. Airbnb'ler (kısa süreli konut kiralama) de, yabancılara verilen evler de kiraları bayağı bir çıkardı. Bir sene önce 2 bin 500 liraya verdiğimiz ev bugün 15 bin lira. 6 kat artmış kiralar"