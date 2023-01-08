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FETÖ firarisi eski yüzbaşı İstanbul'da yakalandı

FETÖ/PDY üyeliğinden meslekten ihraç edilen ve hakkında iki ayrı yakalama kararı bulunan firari eski yüzbaşı, Başakşehir'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Ocak 2023 09:30, Son Güncelleme : 08 Ocak 2023 09:44
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FETÖ firarisi eski yüzbaşı İstanbul'da yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) üye olmak suçundan iki ayrı yakalama kararı bulunan ve daha önce KHK ile ordudan ihraç edilen M.Ö. isimli firari eski yüzbaşının Başakşehir'de gizlendiği bilgisine ulaşıldı. Adresi tespit edilen zanlı, Başakşehir'de düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

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