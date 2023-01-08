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Bakan Varank: Togg'da Şubat ayının ikinci yarısında ön siparişler başlayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Şubat ayının ikinci yarısında ön siparişler başlayacak, mart ayının sonuna doğru da artık otomobilleri Türkiye'nin yollarında görmeye başlayacağız. Hedefimiz sadece Türkiye değil, biz Avrupa'da da bu akıllı cihazlarımızı göstermek, bunların satışını yapmak istiyoruz. Onun için bu tip etkinlikler çok önemli" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ocak 2023 10:07, Son Güncelleme : 08 Ocak 2023 10:07
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Bakan Varank: Togg'da Şubat ayının ikinci yarısında ön siparişler başlayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg'un dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023'te oluşturduğu "Dijital Mobilite Bahçesi"ni ziyaret etti.

CES 2023'e katılmak üzere ABD'de bulunan Bakan Varank, buradaki temasları kapsamında, Togg'un fuardaki standına ziyarette bulundu.

Togg'un CES 2023'te oluşturduğu "Dijital Mobilite Bahçesi" hakkında Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'tan bilgi alan Varank, Togg'un "Beyond X" adıyla gösterilen ve mobiletinin yarından sonrasına ilişkin ipuçları veren alanını deneyimledi.

Togg'un duyuları harekete geçiren deneyim alanında Varank'a Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Sinan Kuzum, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da eşlik etti.

- "Togg endüstride geldiği noktayı ortaya koyuyor"

Bakan Varank, burada bulunduğu incelemelerin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Togg'un fuarda bu seneki konseptinin, dönüşen otomotiv endüstrisinin geleceği noktayı gösterdiğini söyledi.

Togg'un dünyanın en büyük elektronik fuarı olan CES'e ilk kez geçen sene katıldığını anımsatan Varank, firmanın otomotiv endüstrisinin değişimine ve dönüşümüne vurgu yaptığını aktardı.

Varank, "Geçen sene bu fuara 2 bin 400 katılımcı başvurmuştu. Bu sene 3 binin üzerinde firma, geleceğe dönük geliştirdikleri teknolojileri burada dünyaya sergiliyor. Togg da yine bu sene endüstride geldiği noktayı, geleceğe dair planlarını ortaya koymuş oluyor." dedi.

- "Avrupa'da da bu akıllı cihazlarımızın satışını yapmak istiyoruz"

Fuarda geçen sene mobilite ve otomotiv sektöründen çok fazla firma olmadığına dikkati çeken Varank, "Bugün geldiğimiz noktada etrafta otomobil markalarını, traktör markalarını görebiliyoruz. Aslında Togg'un geçen sene ortaya koyduğu vizyonun da ne kadar zamanlı olduğunu bu sene görmüş oluyoruz." diye konuştu.

Varank, Türkiye'nin otomobili projesi başladığında "bir otomobilden daha fazlası" olduğuna ilişkin vizyonun ortaya konulduğunu anımsatarak, bu vizyon ışığında geliştirilen teknolojilerle artık otomobilin insanları bir yerden bir yere götüren araçlar olmaktan ziyade bir yaşam alanı deneyimi sunduğunu ifade etti.

Togg'un hedeflerine de değinen Varank, şunları kaydetti:

"Gürcan Bey'in daha önce ilan ettiği, Sayın Cumhurbaşkanımızın da Togg'un kampüsünün açılışında söylediği gibi, şubat ayının ikinci yarısında ön siparişler başlayacak, mart ayının sonuna doğru da artık otomobilleri Türkiye'nin yollarında görmeye başlayacağız. Hedefimiz sadece Türkiye değil, biz Avrupa'da da bu akıllı cihazlarımızı göstermek, bunların satışını yapmak istiyoruz. Onun için bu tip etkinlikler çok önemli."

- "Dünyanın farklı ülkelerinden talepler var"

Mustafa Varank, CES 2023'te Togg standına yoğun ilgi olduğunu ifade ederek, "Herkes Togg'un buradaki dijital deneyimini görmek için sıraya giriyor. Böyle bir başarıya imza atmak gerçekten önemli, bizim açımızdan da mutluluk verici. Biz hem o heyecanı yaşamak hem de Türkiye'den buraya gelen diğer firmalara destek olmak için fuardayız." dedi.

Togg'un ihracat hedeflerini de paylaşan Varank, şunları kaydetti:

"Öncelikle biz Türkiye'nin otomobili Togg'u Türkiye'de piyasaya çıkarmak için büyük bir gayret gösteriyoruz. İnşallah Türkiye'de satışa çıktıktan sonra 2 yıl içinde ihracata başlama hedefi var. Bunun için arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Bu araçların tip onaylarını farklı ülkelerden alabilmek için başta Avrupa olmak üzere çalışmalarını sürdürüyorlar. Şu anda halihazırda dünyanın farklı bölgelerinden, farklı ülkelerinden talepler var. Orta Doğu'dan, Orta Asya'dan, Avrupa'dan 'biz bu aracı nasıl satın alabiliriz, nasıl bayisi olabiliriz' diye yoğun bir ilgi var."

- Togg'dan "Dijital Mobilite Bahçesi" ile duyuları harekete geçiren deneyim

Togg, CES 2023'te "Dijital Mobilite Bahçesi" adını verdiği 910 metrekarelik alanda sürdürülebilir ve bağlantılı bir mobilite geleceğini keşfetme deneyimi sunuyor.

Togg'un hem dijital hem doğayla iç içe olan deneyim alanında, dualite yaklaşımındaki insan ve teknoloji, sanat ve bilim, akıl ve kalp, birlik ve çokluk gibi kavramlar buluşuyor.

"Beyond X", "Akıllı Yaşam", "Temiz Enerji" ve "Self AI" alanlarından oluşan "Dijital Mobilite Bahçesi", ziyaretçilere duyuları harekete geçiren bir deneyim yaşatıyor.

- Beyond X mobilitenin yarından sonrasının ipuçlarını veriyor

Ziyaretçiler, Togg'un dualite kavramını vurgulayan logosuna atıfta bulunan girişten geçtikten sonra 15 metre uzunluğunda ve LED ekrandan oluşan bir tünele giriyor. Tünel içinde başlayan deneyim, tünelin sonuna gelindiğinde mobilitenin yarından sonrasını dijital sanatla ifade eden Beyond X kapsülünde devam ediyor.

Mobilitenin yarından sonrasının ipuçlarını veren ve Togg Dizayn Stüdyosu'nun tasarladığı ve Pininfarina ile birlikte geliştirilen Beyond X alanı, katılımcılara kişiselleştirilmiş bir mobilite deneyimi sunuyor.

Yolculuklarına tünelde başlayan ziyaretçiler, heykelsi ve dairesel bir kapsülün içinde hayal gücünü zorlayan bir görsel sanat eşliğinde mobilite deneyimi yaşıyor. Katılımcılar, kendileri için en uygun müzik ve ortamın içinde "Satürn", "Orman", "Fütüristik Şehir" ve "Sanatsal Türkiye" gibi 4 olası senaryodan birini yaşayabiliyor.

Beyond X, sıra dışı dijital bir deneyim ile akıl, ruh, kalp ve 4 duyuyu harekete geçiriyor.

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