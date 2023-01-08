İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlarda dikkat çeken düşüş

Son zamanlarda bölgede uzun süredir yağış olmaması nedeniyle başta İstanbul'u destekleyen barajlar olmak üzere Trakya'daki 14 barajda düşüş yaşandı. Kırklareli'nin Vize ilçesinde bulunan ve İstanbul'un su ihtiyacının karşılayan Kazandere Barajı'nda mayıs ayında yüzde 100 seviyesinde olan su seviyesi yüzde 6,6'ya, Papuçdere'de ise yüzde 94,64'ten yüzde 4,95'e geriledi.

İstanbul'daki barajların son doluluk oranı ise, 'Ömerli yüzde 35,96, Pabuçdere yüzde 4,95, Sazlıdere yüzde 37,53, Büyükçekmece yüzde 35,15, Alibey yüzde 18,19, Terkos yüzde 38,5, Kazandere yüzde 6,6, Elmalı yüzde 31,22, Darlık yüzde 28,75, Istrancalar yüzde 37,2' olarak ölçüldü.

Trakya'da 14 baraj 1 ayda 52 bin 235 metreküp düştü

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde bulunan 14 barajın suyu 2022 yılı aralık ayında 511 milyon 458 bin metreküp olarak ölçülürken, bu rakam ocak ayında 459 milyon 223 bine geriledi. Böylelikle 1 ayda 14 barajda 52 bin 235 metreküp düşüş yaşandı.

Edirne'de bulunan 6 barajda geçen ocak ayında 205 milyon 295 bin metreküp olarak ölçülen su miktarı, 2023 yılı ocak ayında 175 milyon 925 bin metreküpe geriledi. Kırklareli'ndeki 4 barajda ise aynı dönemde 188 milyon 859 bin metreküp olan su miktarı, 148 milyon 184 bin metreküpe düştü.

Edirne ve Kırklareli'nde düşüş yaşanırken, Tekirdağ'da ise 2022 Ocak ayında 4 baraj 131 milyon 904 bin metreküp olan su miktarı 2023 yılı Ocak ayında 135 milyon 114 bin metreküpe yükseldi.