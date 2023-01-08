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2022'de en çok satılan otomotiv markaları belli oldu

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen yıl en fazla satış gerçekleştiren marka Fiat olurken, Fiat'ı, Renault ve Ford izledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ocak 2023 11:11, Son Güncelleme : 08 Ocak 2023 11:19
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2022'de en çok satılan otomotiv markaları belli oldu

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2022'de önceki yıla kıyasla yüzde 6,2 artarak 783 bin 283 adet oldu.

Otomobil satışları, 5,5 artışla 592 bin 660, hafif ticari araç satışları da yüzde 8,6 yükselişle 190 bin 623 seviyesinde gerçekleşti.

AA muhabirinin ODMD raporundan derlediği verilere göre, geçen yıl binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 146 bin 435 adetle ilk sırada yer aldı. Renault 99 bin 639 satışla ikinci ve Ford ise 77 bin 435 satışla üçüncü sırada yer aldı.

Volkswagen 60 bin 341 satışla dördüncü ve Toyota da 49 bin 937 satışla beşinci sırada konumlandı.

- Otomobilin ilk 5'i

Geçen yıl en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 97 bin 354 adetle Fiat oldu. Bunu, 88 bin 206 ile Renault ve 49 bin 695 satışla da VW izledi.

Hyundai, 42 bin 241 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Toyota 38 bin 276 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

- Lüks ve spor otomobil satışları

Geçen yıl 41 markanın yer aldığı listede, Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı.

2022'de 14 Lamborghini, 15 Bentley, 22 Ferrari, 28 Aston Martin, 90 Jaguar, 314 Maserati, 336 Lexus ve 668 Porsche satışı gerçekleştirildi.

- Hafif ticarinin ilk 5'i

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında 66 bin 132 satışla Ford listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 49 bin 81 satışla Fiat ve 11 bin 661 satışla Toyota izledi.

Renault 11 bin 433 satışla dördüncü ve Volkswagen 10 bin 646 satışla beşinci oldu.

2022 yılında en fazla satış yapan otomobil markaları ve satış adetleri şöyle:

PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: 2022
MARKAOTOMOBİLHAFİF TİCARİTOPLAM
YERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAM
ALFA ROMEO08208200000820820
ASTON MARTIN0282800002828
AUDI014,55414,554000014,55414,554
BENTLEY0151500001515
BMW018,05618,056000018,05618,056
CITROEN021,91321,91306,9186,918028,83128,831
CUPRA02,7922,79200002,7922,792
DACIA036,00036,000000036,00036,000
DFSK03523520000352352
DS01,8291,82900001,8291,829
FERRARI0222200002222
FIAT97,07827697,35446,5202,56149,081143,5982,837146,435
FORD2,8828,42111,30364,8091,32366,13267,6919,74477,435
HONDA021,42921,429000021,42921,429
HYUNDAI28,04314,19842,24102,9352,93528,04317,13345,176
ISUZU0005781,3171,8955781,3171,895
IVECO00002,9662,96602,9662,966
JAGUAR0909000009090
JEEP02,4222,42200002,4222,422
KARSAN00031603163160316
KIA018,46218,46201,9051,905020,36720,367
LAMBORGHINI0141400001414
LAND ROVER01,1111,111041941901,5301,530
LEXUS03363360000336336
MASERATI03143140000314314
MAZDA01811810000181181
MERCEDES-BENZ018,66118,66106,3276,327024,98824,988
MG01,6271,62700001,6271,627
MINI01,3851,38500001,3851,385
MITSUBISHI058358301,4371,43702,0202,020
NISSAN09,3379,337039539509,7329,732
OPEL030,37830,37806,3476,347036,72536,725
PEUGEOT023,34523,34509,3219,321032,66632,666
PORSCHE06686680000668668
RENAULT70,49317,71388,206011,43311,43370,49329,14699,639
SEAT06,1426,14200006,1426,142
SKODA019,46419,464000019,46419,464
SMART000000000
SSANGYONG0804804048948901,2931,293
SUBARU06226220000622622
SUZUKI03,6013,60100003,6013,601
TOYOTA32,5095,76738,276011,66111,66132,50917,42849,937
VOLKSWAGEN049,69549,695010,64610,646060,34160,341
VOLVO08,2288,22800008,2288,228
TOPLAM:231,005361,655592,660112,22378,400190,623343,228440,055783,283
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