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Tarımda dijitalleşme hem kamunun hem de çiftinin iş yükünü azaltıyor

Tarım ve Orman Bakanlığının hayata geçirdiği "TarımCebimde" uygulaması ve Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularının e-devlet üzerinden alınması hem çiftçinin hem de bürokrasinin işini kolaylaştırıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ocak 2023 11:41, Son Güncelleme : 08 Ocak 2023 11:41
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Tarımda dijitalleşme hem kamunun hem de çiftinin iş yükünü azaltıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, interaktif mobil uygulamalarla çiftçinin bürokratik işlemlerine kolaylık sağlıyor.

Çiftçiler, 1 Ekim'de yürürlüğe giren Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) yönetmeliği sayesinde, başvurularını e-devlet üzerinden birkaç dakikada yapabiliyor.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin 2 Ocak'ta tanıtımını yaptığı "TarımCebimde" uygulaması da üreticilere önemli kolaylıklar sunuyor.

Yerli mühendislerce tasarlanan uygulamada; "Bitkisel Üretim", "Hayvansal Üretim", "Desteklemelerim", "E-Devlet Hizmetleri", "Destek Takvimi ve Eğitim- Yayın" menüleri yer alıyor.

Uygulama sayesinde üreticiler, bürokratik işlemleri bakanlığın il ve ilçe müdürlüklerine gitmeden büyük ölçüde akıllı cep telefonu uygulaması sayesinde gerçekleştiriyor. Hem zamandan hem de maddi imkanlardan tasarrufu sağlayacak mobil uygulamaya Konya'daki çiftçiler de yoğun ilgi gösteriyor.

- Konya'da çiftçilerin yüzde 30'u dijital tarım uygulamalarını kullandı

Konya Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin, AA muhabirine, bakanlığın tarımda dijitalleşme çalışmalarına oldukça önem verdiğini söyledi.

ÇKS başvurularının e-devlet üzerinden alınmasına çiftçilerin ilgi gösterdiğini anlatan Ergin, "Konya'da 90 bin 500 kayıtlı çiftçimiz var. Konya'da çiftçilerimizin yüzde 30'unun dijital tarım uygulamalarını kullandıklarını görüyoruz. Bu da 3 ay içinde olan bir süreç. Üreticilerimiz, dijital ortamda işlerini daha hızlı ve kısa zamanda yapmaktan memnun." diye konuştu.

- "Yerli ve milli bu uygulamanın tarımda bir devrim olduğunu düşünüyoruz"

Ergin, Bakan Kirişçi'nin 2 Ocak'ta duyurduğu, "TarımCebimde" mobil uygulamasının, çiftçilerce çok olumlu karşılandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bitkisel ve hayvansal üretimle ilgili desteklemeleri, ilçe bazlı destekleri, hayvansal üretimde küpe sorgulama, veteriner sağlık raporuna ulaşma gibi hizmetler bu uygulamada veriliyor. Çiftçilerimiz aldığı destek miktarını da 'TarımCebimde' uygulamasından görüyor. Çiftçimiz aynı zamanda eğitim ve yayın faaliyetlerinden üretimle ilgili konularda bilgi alabiliyor. Yerli ve milli bu uygulamanın tarımda bir devrim olduğunu düşünüyoruz. "

- Bir günlük işlemler 5 dakikada çözülüyor

ÇKS bilgilerini yenilemek için çiftçilerin geçmişte yaşadığı meşakkate dikkati çeken Ergin, "Muhtara gidecekti, sonrasında ilçe müdürlüğünde işlemlerini yapmaya çalışacaktı. Yetişmezse ertesi güne kalacaktı. Köyünden ve mahallesinden ilçeye gitmesi bir gününü harcayacaktı. Zaman ve maddi israfın yanında kamuda evrakla ilgili ayrıca israf olacaktı. Şimdi bu işlemleri cep telefonu veya tabletinde 5 dakika içinde bitirmiş olacak." ifadelerini kullandı.

- Çiftçi uygulamadan memnun

Selçuklu ilçesi Çaltı Mahallesi'ndeki üreticilerden Mehmet Ali Çiftçi de bitkisel üretim yaptığına değinerek, "Cep telefonuna uygulamayı indirdim. Güzel ve işlemlerimizi kolaylaştırıyor. Faydalı bir çalışma olmuş. Buradan ne ektik bunları görebiliyoruz. ÇKS belgesini de buradan alabiliyoruz. Hayvan varlığını, ölene kalana da buradan bakabiliyoruz. Kullanımı da çok kolay. Köyden ilçeye gelmeden işlemlerin çoğunu yapacağız." diye konuştu.

Dokuz Mahallesi'ndeki çiftçilerden Musa Çoğay ise uygulamanın pratikliğine ve kullanım kolaylığına dikkati çekerek, "ÇKS'yi ilçe tarıma gelmeden alabiliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda ne kadar destekleme primi aldığımızı görebiliyoruz. Hangi ayda ne gibi destekleme priminin yatacağını da görüyoruz. Sistemle ödemelerimizde program yapabileceğiz. 'Şu ayda bu yatacak, ona göre harcama yapayım.' deme imkanı bulacağız. Yıl boyunca desteklemeler var, bunları görebiliyoruz." dedi.

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