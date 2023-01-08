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İstihdam garantili meslek lisesi bir yılda 2,4 milyon lira ciro yaptı

Yalova'daki Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yürütülen üretim çalışmalarıyla, öğrencilere uygulamalı meslek eğitimi verilmesinin yanında gelir elde edilmesi sağlanıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ocak 2023 13:20, Son Güncelleme : 08 Ocak 2023 13:27
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İstihdam garantili meslek lisesi bir yılda 2,4 milyon lira ciro yaptı

Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile yaptığı protokolle öğrencilerine istihdam garantisi ve burs imkanı sunan meslek lisesi, bu özelliğiyle bölgenin en çok tercih edilen okullarından biri haline geldi.

Meslek lisesi, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı ile Kimya, Elektrik-Elektronik, Metal teknolojileri programlarında uygulamalı eğitim veriyor.

Atölyelerinde mobilya, temizlik malzemeleri, elektrik ve metal teknolojisi ürünleri üretilen okulda geçen sene 2 milyon 387 bin lira ciro elde edildi. Sağlanan gelirle öğrencilere döner sermayeden çalışmalarının karşılığı olarak ödeme yapılıyor, atölyelerin bakım ve yenileme konusundaki ihtiyaçları gideriliyor.

- "1,5 yıl önce yaklaşık 600 olan öğrenci sayımız 900'e yükseldi"

Okul müdürü Fatih Olğun, AA muhabirine, 8 yıl önce başladığı görevinde öğretmen, idareci ve öğrencilerle hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Döner sermaye çalışmaları kapsamında her geçen yıl üstüne koyarak devam ettiklerini belirten Olğun, "İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşlar ile il genelinde ihtiyaçları gidermek adına elimizden gelen çabayı gösteriyoruz." dedi.

Olğun, Kovid-19 salgını döneminde temizlik malzemeleri üreterek Yalova ve çevre illerin ihtiyaçlarını karşıladıklarını, son yıllarda özellikle mobilya ve iç tasarım konusunda önemli atılımlar yaptıklarını anlattı.

Elektrik elektronik alanında ildeki kamu kurum ve kuruluşların kompanzasyon (elektrik enerjisi kayıplarını en düşük seviyeye indirmek için kullanılan elektrik panosu), topraklama, akıllı tahta ihtiyaçlarını karşıladıklarını bildiren Olğun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2020 yılındaki ciromuz yaklaşık 300 bin lira civarındayken 2021 yılında 806 bin lira ciro sağlamıştık. 2022 yılında ise 3 kat artışla 2 milyon 400 bin lira civarında ciro yapmış bulunmaktayız. Bunun 1 milyon 504 bin 257 lira gibi önemli bir bölümünü Mobilya ve İç Mekan Tasarımı alanımız oluşturdu. Yalova Makine İhtisas OSB ile yaptığımız protokolle istihdam garantili yeni nesil meslek lisesi olmanın ilk adımını attık. 1,5 yıl önce yaklaşık 600 olan öğrenci sayımız 900'e yükseldi. Okulumuzda 200'e yakın öğrenci burs almakta ve yaptığımız protokol kapsamında 100'e yakın öğrencimizin bursu OSB tarafından karşılanmakta. Ayrıca bu protokolle okulumuzun atölyelerinin geliştirilmesi, iyileştirilmesi gibi önemli katkılar da sağlanıyor."

Döner sermaye kapsamında cironun yüzde 30'u kadar öğrencilere destek sağlandığını kaydeden Olğun, alanlara göre aylık 300 ila 2 bin lira ödeme yapıldığını ifade etti.

- Yalova'daki kurumların mobilya ihtiyacını karşılıyorlar

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alan Şefi Kadir Demirkıran da öğrencilerin henüz 9'uncu sınıftayken ağacı tanıdığını, sonraki yıllarda ise mobilya üretmeye başladığını belirtti.

Demirkıran, "Üretmenin verdiği hazzı yaşayan 12'nci sınıf öğrencilerimiz stajlarında piyasayı da görüyor, orada usta çırak ilişkisini pekiştiriyor. Bu okullara kurulumlarını yaptıktan sonra cıvıl cıvıl çocukların oraları kullanmasını gördükçe bizler gibi öğrencilerimiz de çok seviniyor, mutlu oluyor. Bütün kamu kurumlarının dolap, masa, sıra gibi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Mezun olduğu okulda öğretmen olan Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alan Şefi Abdullah Uvar, kurumlara verdikleri hizmetle onları israftan kurtardıklarını aktardı.

Yaklaşık 30 okula kurdukları kompanzasyon panolarıyla iklimsel özelliğe de yarar sağladıklarına değinen Uvar, "Kompanzasyon sistemleriyle gereksiz elektrik akışı olmamış oldu. İsrafı önleme konusu bizim için çok önemli. Çok mutluyuz. Bunun yanında il genelindeki tüm sınıflarımızda bulunan etkileşimli tahtaların bakım onarımlarını da öğrencilerimiz yapmakta. Mezun öğrencilerimizi aradığımızda hepsinin işi olduğunu görüyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Metal Teknolojisi alanında görevli öğretmen Musa Sözen, düzenli gelir elde eden öğrencilerin mesleğe daha özverili yaklaştığını vurgulayarak, "İşini ve mesleğini benimseyen öğrencilerimiz okuldan mezun olduktan sonra işsizlik gibi bir sıkıntı düşünmüyor. Mezun olduktan sonra staj yaptıkları işletmelerde direkt iş sahibi olmaktalar." değerlendirmesinde bulundu.

Üretime katılan öğrenciler ise mesleklerini yaşayarak öğrenmenin önemine işaret ederek, bunu yaparken kazanç elde etmenin avantajını yaşadıklarını dile getirdi.

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