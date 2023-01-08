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Bakan Kirişci: Tarım ihracatını gelecek yıl 36 milyar dolara çıkarmış olacağız

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Tarım ürünleri ihracatı da 30 milyar doları bulmuş oldu. Allah izin verirse gelecek yıl bunu 36 milyar dolara çıkarmış olacağız" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Ocak 2023 13:39, Son Güncelleme : 08 Ocak 2023 13:40
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Bakan Kirişci: Tarım ihracatını gelecek yıl 36 milyar dolara çıkarmış olacağız

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen 'Tarım ve Orman Gençlik Konseyi Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Kirişci, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaklaşık 10 gün süren yangında yaklaşık 60 hektarlık alanın yandığını ifade ederek, "Türkiye genelinde de 139 bin 500 hektarlık alan yok oldu ama 1,5 yılı biraz aşan bir zamanda Antalyalı olan kardeşlerimiz mutlaka orayı görmüştür ama görmeyenlerin de görmesini isterim. Son derece yaşanabilir, birbirinden nezih, kendi kadim kültürümüze uygun, hayvan barınaklı ve hayvan barınaksız evlerimiz yapıldı ve vatandaşlarımıza teslim edildi" ifadelerini kullandı.

"Tarım sektöründe bulunanların yaş ortalaması 54'ün altında değil"

Gençlerin yenilikçi bakış açısının kendileri için kıymetli olduğunu belirten Kirişci, "İstişare kültürü önemli, yönetmek değil yönetişim anlayışı içerisinde olmak çok çok önemli. Biz sizlerle oturacağız, birlikte değerlendireceğiz, birlikte tartışacağız ve ortak bir yol haritası bulacağız. Çünkü bugün tarım sektöründe, ormancılıkta bulunanların yaş ortalaması 54'ün altında değil. 54'ün üzerindeki insanlardan yenilikçi bir şey çıkmaz. Bunlar hatta belki söylenilenleri bile yapmakta güçlük çekebilirler ve bu durum çok doğaldır. Genç olmanın, o dinamizmin tarıma ve ormana katacağı çok şey var" diye konuştu.

"Ormanlarımızı, topraklarımızı, suyumuzu koruyacağız ve daha nitelikli, verimli üretim yaparak dünyada söz sahibi olacağız"

Bir ülkenin güçlü olabilmesi için tarımda da güçlü olması gerektiğini bildiren Kirişci, "ABD, Avrupa ve dünyanın neresine bakarsanız bakın bunlarda hala tahıl

konseyi vardır. Amerika da ekmek yiyor, yemiyor muhabbeti yapan bizdeki gibi sapkınlar yok tabii ki. Onların bu geleceğe matuf düşüncelerinde asla tarım ve tarımın çıktısı olan gıda ikinci ve üçüncü plana hiçbir zaman düşmedi, hep bir numara oldu. Ama bize başka şeyler bir numaraymış gibi gösterdiler. Güçlü ekonominin olmazsa olmazı güçlü tarım ve ormandan geçiyor. Biz ormanlarımızı, topraklarımızı, suyumuzu koruyacağız ve daha nitelikli, verimli bir üretim yaparak dünyada söz sahibi olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak 'İddialar ve Gerçekler' adlı bir kitapçık çıkardıklarını bildiren Kirişci, Türk üreticisine hakaret eden bazı kesimlerin olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Sadece 20 yılda nüfus 20 milyon artmış. 2002 yılında bu ülkeye gelen turist sayısı o gün 15 milyonken, bugün 52 milyona çıkmış. Biz bunlara başka bir ülkeden gıda veya yemek siparişi vermiyoruz, kendi ürettiklerimizle onları doyuruyoruz. Antalya'da da gördük, ülkemizin üreticilerinin ürettiklerini tüketen bir turist grubu var."

"Tarım ihracatını gelecek yıl 36 milyar dolara çıkarmış olacağız"

Bakan Kirişci, 20 yıl önce tarım ürünleri ve gıda ihracatının 3,8 milyar dolar olduğunu hatırlatarak, "2022 yılını 30 milyar dolarla kapatmış olacağız. Türk lirası bazında konuşmuyorum, dolar bazında konuşuyorum. 2002 yılında tüm Türkiye'nin ihracatı 36 milyar dolardı. Sadece tarım değil, tekstilinden sanayisine ve bütün üretmiş olduğumuz her şey toplam 36 milyar dolardı. Şimdi yaklaşık 254 milyar doları buldu. Tarım ürünleri ihracatı da 30 milyar doları bulmuş oldu. Allah izin verirse gelecek yıl bunu 36 milyar dolara çıkarmış olacağız" açıklamasında bulundu.

"Su zengini değiliz ama su fakiri de değiliz"

Tarımın bir güvenlik meselesi haline getirilmesi gerektiğine dikkati çeken Kirişci, "Orman varlıklarımızı bir nefes alma adına akciğerlerimiz olarak görüp bunları korumak, geliştirmek, güçlendirmek ve tahkim etmek, bununla beraber orman köylüsünü ormanla barışık hale getirmek, tarım sektöründe verimliliği, kaliteyi, rekabeti sağlamak ve böylelikle hem kendimiz için hem de üretimimize ihtiyaç duyan ülkeler için bunu gerçekleştirmemiz lazım. Rabbim bu coğrafyaya bahşedeceğini bahşetmiş. Çünkü bu coğrafya dünyada 12 bin türün olduğu coğrafya. Bunun 3'te 1'i endemik dediğimiz kendimize ait olan çeşitlerimiz ve böyle bir zenginliğimiz var. Su zengini değiliz ama su fakiri de değiliz. Fakat hükümet olarak, 133 milyar metreküp olan depolarımızdaki su miktarımızı 183 milyar metreküpe çıkardık. Yüzde 38 artış sağladık" dedi.

Programın sonunda iTarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, toplantıya katılanlara sertifikalarını takdim etti.

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