Erdoğan: Gençlerimizle Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Volkswagen Arena'da ÜniAK FEST programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Sizinle gururlanmamak mümkün mü? Sizinle iftihar etmemek mümkün mü? Biz bu gençlikle gurur duyuyoruz. Bu gençlik milletimizin asırlardır kurduğu hayalleri gerçekleştirecek gençliktir. Bu gençlik uyuyan destanı uyandıracak gençliktir.

Üstümüze dökülen güneşi ile bulutlar dağıtacak bu gençlik maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşı gençliktir. Üstadın özlemle yad ettiği bu gençlik zaman bendedir ve mekan bana emanettir şuurundaki gençliktir. Bu gençlik İstiklal Marşı'nda tarif edilen gençliktir, Milletimizin parlayan yıldızıdır.

Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını anlamak isteyen gelsin şu AK gençliğe baksın. Rabbime bana böyle bir gençlikle yol yürüme imkanı verdiği için hamd ediyorum. Rabbime önceki nesillerden devraldığım mücadele bayrağını böyle bir gençliğe bıraktığım için hamd ediyorum. Allah birliğimizi muhabbetimizi daim eylesin diliyorum.

"Gençlerimizle Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz"

Son dönemde birileri harflerle kuşakları ilişkilendirerek bizim gençlerle aramızı açmak istiyorlar. Akıllarınca operasyon çekiyorlar. Gençler burada, gençler karşımda burada.

Sadece son 2 yılda gençlerimizle 34 ayrı programda bir araya geldik. Bu programlarda kah güldük kah hüzünlendik. Gördük ki gençlikle aynı duyguları paylaşıyoruz. Birileri sosyal medyada kendilerini gaza getirirken biz gençlerimizle Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz. Bu manzarayı görünce önce çamur atmaya kalktılar tutmadı. Taklit etmeye çalıştılar o da olmadı. Şimdi ne yapacağını bilmez şekilde bir o yana bir bu yana savruluyorlar.

Bu işe yürek işidir kalp işidir, aşk işidir, sevgi işidir. Biz gençlerimizi seviyoruz onlar da bizi seviyor. İşte tablo burada. Hayatımızın her alanında olduğu gibi daima gençlere hizmet için çabaladık. Gençlerimizde sağ olsun enerjileriyle coşkularıyla hep bizim yanımızda yer aldı.

Buradan üniversiteli AK gençliğe bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ben de aşığım sizlere. Üniversite kampüslerinde, kütüphanelerde göğsünüzü gere gere AK gençliğin sesini duyurun. Kendinizi akademik olarak en iyi şekilde yetiştirirken her türlü faaliyette AK gençlik adına en önde yer alın.

AK Parti gençlerimizden en çok oyu almayı sürdürecektir. 423 bin yeni ve toplamda 1 milyonu geçen genç üyeyle AK Parti'nin gücü ispatlanmıştır. AK Parti'nin genel üye sayısı da 11 milyon 241 bin ile diğer tüm partileri üst üste koyup 3 ile çarpsanız bile yetişemeyecekleri bir rakama çıkmıştır.

Bugün üniversite sıralarında AK Parti bayrağını temsil eden gençlerimiz yarın aynı görevleri üstlenecektir. İşte burada bir kez daha meydan okuyorum. Gençlerimizle aramızda bu zamana kadar kimseyi sokmadık. Bundan sonra da kimsenin aramıza girmesine izin vermeyeceğiz.

Biz dün neredeydik, Antalya'daydık. Kepez'de resmi rakamları istedik, 90 bin kişi vardı. Kumluca'da ise 13 bin kişi vardı. Oradan Manavgat'a geçtik, yanan yerleri bir yıla varmadan bitirdik. Köy konutlarını ev sahiplerine teslim ettik.

"Öğrencilerimiz aldıkları kredi kadar ödeme yapacaklar"

Yıllarca bu ülkenin evlatları kendi öz yurtlarında garip muamelesi gördü. Biz gençlerimizin tüm sıkıntılarını teker teker çözüme kavuşturduk. Mesleki eğitime vurulan en büyük darbe kat sayı adaletsizliğiydi.

Kızlarımıza uygulanan başörtüsü yasağını biz kaldırdık. Gençlerimize seçilme hakkını 18'e indirdik. Üniversite harçlarını kaldırdık. Yurtlarımızın kapasitesini 850 bine çıkardık.

Şimdi böyle bir harç gündemi var mı? Üniversite öğrencilerimize verdiğimiz burs ve kredi rakamlarını lisansta 1250 liraya yükselttik. Yurtlarımızda kalan öğrencilerimize aylık 1800 lira beslenme yardımı yapıyoruz. Öğrencilerimiz herhangi bir artış olmadan, aldıkları kredi kadar ödeme yapacaklar.

Şimdi öyle bir ses verin ki gençlerimizi kendi arka bahçelerinin paryası olarak görenler titresin. Gençler Türkiye Yüzyılı'nın inşasına hazır mıyız? Gençler 2023'te AK Parti'yi bir kez daha zirveye çıkarmaya hazır mıyız?