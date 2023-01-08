Kastamonu'da yoğun kar: 7 köye ulaşım sağlanamıyor
Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 7 köy yolunun açılması için çalışma yapılıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ocak 2023 20:01, Son Güncelleme : 08 Ocak 2023 20:10
İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.
Kar nedeniyle Ağlı ilçesinde 3, Küre'de 4 köy yolu ulaşıma kapandı.
Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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