Galatasaray'dan Kadıköy'de maç sonu röportajlarına çıkmama kararı
Galatasaray, Ülker Stadı'nda oynanan Fenerbahçe derbisinin ardından yayıncı kuruluş röprtajlarına çıkmayacak. Karara gerekçe olarak, röportajların yapıldığı alana Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı logoları bastırması gösterildi.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 08 Ocak 2023 20:31, Son Güncelleme : 08 Ocak 2023 20:33
Galatasaray, Fenerbahçe'nin mixed zone alanına 5 yıldızlı logolarını bastırması nedeniyle derbinin ardından yayıncı kuruluş röportajlarına çıkmama kararı aldı.
Sarı-kırmızılı kulüp, konu hakkında Türkiye Futbol Federasyonunu da bilgilendirdi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız