Trafik Sistemi ve Trafik Kurallarına Uyma Bilinci Seminerindeki eğitim görevlilerinin ek ders ücretini hangi kurum öder?
Milli Eğitim Bakanlığı, mahalli olarak düzenlenen Trafik Sistemi ve Trafik Kurallarına Uyma Bilinci Seminerinin Okul Temelli Mesleki Gelişim Eğitimi kapsamında yapıldığından eğitim görevlilerine ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceği hususunda görüş yazısı yayımladı.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 09 Ocak 2023 14:15, Son Güncelleme : 09 Ocak 2023 14:16
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 19.12.2022 tarih ve 66243920 sayılı görüş yazısında; "T.C. İçişleri Bakanlığı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü arasında 29/09/2022 tarihinde imzalanan Öğrencilerde Trafik Bilincinin Geliştirilmesi İş Birliği Protokolünün 7.2.8. Maddesinde İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü) Yükümlülükleri kısmında "Bu eğitimlerde görev alacak eğiticilerin idari, teknik ve mali sorumluluğunu üstlenir" denmektedir." açıklamasına yer verilerek Trafik Sistemi ve Trafik Kurallarına Uyma Bilinci Seminerinde ki eğitim görevlilerinin ek ders ücretini protokole göre Emniyet Genel Müdürlüğünün ödeyeceğini açıkladı.
İşte o görüş yazısı;
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