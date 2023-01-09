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Meteoroloji: Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Ocak 2023 07:15, Son Güncelleme : 09 Ocak 2023 07:38
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Meteoroloji: Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize, Artvin, Van ve Hakkari çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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