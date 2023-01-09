Brezilya'da, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı

Brezilya'da, Ulusal Kongre ve Devlet Başkanlığı Sarayı'nı basan eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçileri bu binalardan çıkartılıp kontrol sağlandı.

Ülkede Başkanlık Sarayı, Kongre ve Yüksek Mahkeme binalarını basan Bolsonaro destekçisi yüzlerce kişi, polisin yoğun gazlı müdahalesi sonucu binalardan çıkarıldı.

Göstericileri söz konusu binaların dışına çıkartan güvenlik güçleri, buradaki kontrolü tamamen sağladı.

Polisin yoğun güvenlik önlemi ve olaylara karışan göstericilerin gözaltına alınmasının ise sürdüğü belirtildi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva'nın, Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme'yi basan göstericilere müdahale emri sonrası 150 gösterici gözaltına alınmıştı.

Başkanlık, Yüksek Mahkeme ve Kongre'yi işgal edenlerin teşvik edildiğini vurgulayan Lula, "Bunu yapanlar kanunun gücüyle cezalandırılacak. Henüz hükümeti kurarken pazar gününün sessizliğinden faydalandılar. Eski cumhurbaşkanının (Bolsonaro) birkaç konuşmasının buna yol açtığı biliniyor. Bu da onun ve onu destekleyen yanlılarının sorumluluğudur." ifadesini kullanmıştı.

- Yüzlerce Bolsonaro destekçisi Kongre binasını bastı

Ordudan müdahale talebiyle slogan atan gruplar, polis bariyerini aşarak Kongre binasına girmişti.

Aşırı sağcı Bolsonaro yanlısı protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile müdahale eden polis, grupların daha sonra devlet başkanlığı ve Yüksek Mahkeme binasına zorla girmesine engel olamamıştı.

Güney Amerika'nın en büyük ülkesi olan ve nüfusu 212 milyonu aşan Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde ülkeyi iki dönem yöneten sol görüşlü eski Devlet Başkanı Lula yüzde 50,9, aşırı sağcı Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy almıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, ardından da ordu karargahları önünde düzenledikleri gösterilerde silahlı kuvvetleri Lula'nın devlet başkanlığı görevini devralmasına karşı müdahaleye çağırmıştı.

Ülkede Cumhuriyetin ilanının 123. yıl dönümü olan 15 Kasım'da Bolsonaro yanlıları, başkent Brasilia, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Recife ve Belen şehirlerinde orduyu Lula'ya karşı müdahaleye çağırıp askeri karargahların yakınında gösteriler düzenlemişti.

Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan eski Devlet Başkanı Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin etmişti.