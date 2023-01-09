Gaziantep'te işçi servisi ile otomobil çarpıştı, 9 işçi yaralandı
Gaziantep'te işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 9 işçi yaralandı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2023 07:29, Son Güncelleme : 09 Ocak 2023 07:30
Abidin Alıcı idaresindeki 27 S 3156 plakalı işçi servisi ile 27 AEE 233 plakalı otomobil Gaziantep-Adıyaman kara yolu 4. OSB kavşağında çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle işçi servisi devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada işçi servisinde bulunan 2'si ağır 9 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız