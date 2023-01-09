Yunan sahil güvenliğinden Türk bayraklı balıkçı teknesine taşlı ve silahlı taciz
Ege Denizi'nde Midilli Adası açıklarında Türk kara sularında avcılık faaliyetinde bulunan Türk bayraklı balıkçı teknesine, bölgeye gelen Yunanistan sahil güvenlik botu tarafından önce taşlar atıldı, ardından da ateş açıldı.
Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 09 Ocak 2023 08:15, Son Güncelleme : 09 Ocak 2023 08:09
Kısa süre sonra tacizlerine son veren Yunanistan sahil güvenlik botu, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı botunun gelmesiyle uzaklaşarak gözden kayboldu.
Teknedeki balıkçı Ahmet Gümüş, "Yunan sahil güvenlik botundan önce bize taş atıldı. Görüntülerde mevcuttur. Taş atılınca bizler de siper aldık. Siper aldıktan sonra Yunan botundan taciz ateşi yaptı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bilgi verdik. Sahil güvenlik botumuz olay yerine geldikten sonra Yunan sahil güvenlik botu kendi sularına gitti" dedi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız