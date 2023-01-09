EYT'li maaşları martta hesapta
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, EYT kapsamında emekli olacakların ilk maaşlarının martta hesaplarda olacağını söyledi. Turan, Meclis'te bu hafta memur ve emekli zamlarının da görüşüleceğini, daha sonra sözleşmelilerin kadroya alınması konusunun Meclis'e geleceğini ifade etti
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde martta ilk maaşların hesaplara yatırılacağını söyledi. Katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Turan, Meclis'te bu hafta memur ve emekliye verilen zamların görüşüleceğini, daha sonra sözleşmeli personelin kadroya alınması konusunun Meclise gelmesinin planlandığını ifade etti. Turan, EYT düzenlemesinin en geç şubat ortasında kadar yasalaşacağını ve martta ilk maaşların hesaplara yatırılacağını söyledi.
ERDOĞAN KARAR VERİR
6'lı masa sözcülerinin '6 Nisan'dan önce yapılacak seçimlere açığız' mesajının 'Meclis'ten seçim kararını çıkartmayacağız' anlamına geldiğini ifade Turan, "Cumhurbaşkanımız anayasanın kendisine verdiği yetkiyle kararı verir. Cumhurbaşkanımız seçim kararı aldıktan sonra bu karar Resmi Gazete'de yayımlanacaktır. O yayınladıktan sonra da 60 gün sonraki ilk pazar günü seçim var demektir" diye konuştu. Turan, Gelecek Parti Genel Başkanı Davutoğlu'nun 'tüm genel başkanlar Cumhurbaşkanı gibi karar alma süreçlerinde imza yetkisine sahip olacak' sözlerine tepki göstererek, "Cumhurbaşkanı en az yüzde 50+1 oy alacak. Buna karşılık yüzde 1 bile oy alamayan birkaç yeni parti orada oturup ortak imza diyecek, birinin yasal sorumluluğu var, diğerlerinin olmayacak. Bu durum hayatın olağan akışına aykırı" şeklinde konuştu.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız