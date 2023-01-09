Kabine toplantısı sonrası Erdoğan açıklama yapıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'ndan sonra açıklamalarda bulunuyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2023 19:34, Son Güncelleme : 09 Ocak 2023 19:46
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'ndan sonra açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
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