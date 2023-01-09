Memura yüzde 30 zam teklifi Meclis'te

Memur ve emeklilerinin zam oranı yüzde 30'a çıkarılacak.

En düşük emekli aylığı 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya yükseltilecek Meclis bu hafta memur ve emekliler için mesai yapacak.

Memura yüzde 30 zam teklifi TBMM'de

Memur ve emeklileri ilgilendiren düzenleme pazartesi günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

Düzenleme ile maaşların zam oranları belirlenirken 2023 yılının ilk 6 ayına ait işverenlere asgari ücret desteği de 100 liradan 400 liraya çıkarılacak.

Teklif hafta içinde Genel Kurul'da ele alınacak böylelikle zamlı maaşların ocak ayındaki ödemelere yetişmesi sağlanacak.

Sözleşmelilere kadro düzenlemesi

Sözleşmelilere kadro teklifinin de Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Düzenleme ile 400 bini aşkın sözleşmeli personel kadroya geçecek. Kadroya geçen sözleşmeliler için 1 yıl aday memurluk süreci olacak.

Komisyon 2 vekil için toplanacak

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu ise İyi partili Lütfü Türkkan ile CHP'li Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlık fezlekelerini görüşmek için toplanacak.

İlk toplantıda hazırlık komisyonu kurulacak, 2 milletvekilinin dokunulmazlıkları konusunda 1 ay içinde karma komisyon karar verecek.

7. yargı paketi hazır

Beklenen bir diğer düzenleme de 7'inci yargı paketi olacak. Düzenleme ile çat kapı haciz işlemi tarihe karışacak.

Uyuşturucu bağımlısı suçluların tedavisi için özel cezaevleri kurulacak.