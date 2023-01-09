Artvin'de eğitime kar engeli
Artvin'in Borçka ve Murgul ilçelerindeki bazı okullarda, kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2023 10:00, Son Güncelleme : 09 Ocak 2023 10:01
Artvin'in Borçka ve Murgul ilçelerindeki bazı okullarda, kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle Borçka ilçesindeki Camili Yatılı Bölge Okulu ile Murgul ilçesindeki Damar köyünde eğitime bugün ara verildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız