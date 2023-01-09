Tarım Bakanı: DSİ'ye bin 273 yeni personel alınacak
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi basın kuruluşlarının temsilcileriyle yapılan toplantıda 1273 personel alınacağını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Ocak 2023 10:55, Son Güncelleme : 09 Ocak 2023 12:57
Tarım ve Orman Bakanlığı basın kuruluşlarının temsilcileriyle toplantı düzenledi.
Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in de katıldığı toplantıda Bakan Kirişçi, 1273 personel alınacağını duyurdu.
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