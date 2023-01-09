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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İklim değişikliği insanlığın ortak meselesidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İklim krizinin yıkıcı etkileri karşısında daha fazla müşterek çalışmaya ihtiyaç olduğu aşikardır. İklim değişikliği ve bunun yol açtığı sorunlar insanlığın ortak meselesidir" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2023 12:12, Son Güncelleme : 09 Ocak 2023 12:46
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler ve Pakistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen "İklime Dayanıklı Pakistan" konulu uluslararası konferansa bir video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti;

Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif, Sayın Genel Sekreter, kıymetli misafirler sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularımla selamlıyorum. Değerli kardeşim Başbakan Sayın Şahbaz Şerif'e ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Gutteres'e nazik davetleri için teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz aylarda yaşanan sel felaketleri nedeniyle Pakistanlı kardeşlerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabrı cemil, yaralılara acil şifalar niyaz ediyorum.

Türkiye olarak tarih boyunca hep olduğu gibi bu zor gününde de Pakistan halkını yalnız bırakmadık. 15 uçak ve 13 tren ile gönderdiğimiz 7 bin 500 tondan fazla insani yardım malzemesini ulaştırdık. İlaveten yerelden temin ettiğimiz ürünleri afetzedelerle palylaştık. Ayrıca bin 630 tondan fazla insani yardım taşıyan 2 gemi gönderdik. İnşallah bu gemilerin de limanlara varmasıyla Pakistanlı kardeşlerimizin sıkıntılarının bir nebze olsun hafifleyeceğine inanıyorum.

"Pakistan halkının yaralarını sarmaya başladığını görüyoruz"

Sel felaketlerinin hemen ardından İçişleri ve Çevre Bakanlarımız, TOKİ ve AFAD temsilcileri ile birlikte Pakistan'ı ziyaret etti. Heyetimiz afet bölgelerinde incelemelerde bulundu ve Pakistan makamlarından bilgi aldı. Gerek belirlenen ihtiyaçların giderilmesi, gerekse meselenin uluslararası kamuoyunun gündemine taşınması noktasında yoğun gayret sarfedildi. Türkiye'nin yanısıra diğer ülke ve uluslararası kuruluşların çabalarıyla Pakistan halkının yaralarını sarmaya başladığını görüyoruz.

"Türkiye üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmektedir"

Ancak iklim krizinin yıkıcı etkileri karşısında daha fazla müşterek çalışmaya ihtiyaç olduğu aşikardır. İklim değişikliği ve bunun yol açtığı sorunlar insanlığın ortak meselesidir. Pakistan'da vuku bulan felaket iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu ve benzeri felaketlerle mücadeleyi bir strateji çerçevesinde dayanışma içinde yürütmek gerekiyor. Türkiye, bu küresel mücadeleye katkı sağlama bakımından üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmektedir. Zarar gören afet bölgelerinin yanısıra Pakistan'ın afete uğrama riski bulunan tüm bölgelerinin iklime dayanıklı şekilde yeniden inşa edilmesi, yeni acılar yaşanmasının önüne geçecektir.

"Pakistan halkının yanında olmaya devam edeceğiz"

Türkiye, Pakistan'daki afetzedelerin acil ihtiyaçlarının temini ile yeniden inşa sürecine gereken katkıyı sağlamaya hazırdır. TOKİ Başkanlığımız bu hususta Pakistan makamları ile temaslarını sürdürüyor. AFAD ve sivil toplum kuruluşlarımız da insani yardımların ulaştırılması konusunda gereken her türlü hassasiyeti sergiliyor. Tarih boyunca nice zorluğun üstesinden gelen Pakistanlı kardeşlerimizin Allah'ın izniyle bu sıkıntılı dönemi de suhuletle atlatacağına inanıyorum. Türkiye olarak geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de kardeş Pakistan halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Rabbim Pakistanlı kardeşlerimizi her türlü afetten, nusibetten muhafaza buyursun diyorum.

Konferansın uluslararası toplumun Pakistan'a olan desteğine ivme kazandırmasını diliyorum. Programın icrasında görev alan herkese teşekkür ediyor, sizleri bir kez daha muhabbetle selamlıyorum.

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