Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı tutuklandı
Haber Giriş : 09 Ocak 2023 15:21, Son Güncelleme : 09 Ocak 2023 15:22
Yunanistan'a kaçmak isterken iki gün önce Enez ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ şüphelileri H.B. ve F.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız