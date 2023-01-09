Uşak'ta bir inşaatta göçük altında kalan 2 kişi kurtarıldı
Kurtuluş Mahallesi'ndeki Millet Bahçesi içerisinde restorasyon çalışmalarına başlanan tek katlı bir binanın temel güçlendirme çalışmaları sırasında göçük meydana geldi.
Haber Giriş : 09 Ocak 2023 15:27, Son Güncelleme : 09 Ocak 2023 15:28
Kurtuluş Mahallesi'ndeki Millet Bahçesi içerisinde restorasyon çalışmalarına başlanan tek katlı bir binanın temel güçlendirme çalışmaları sırasında göçük meydana geldi.
Bu sırada işçilerden F.K. (45) ve M.A. (56) toprak altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
İşçilerden biri arkadaşlarının yardımıyla kurtarıldı, diğeri ise ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.
Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız