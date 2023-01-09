Savcılık itiraz etti, belediye başkanını darbeden zanlı tutuklandı
Kastamonu'da Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar'ı darbeden ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan zanlı, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2023 15:45, Son Güncelleme : 09 Ocak 2023 15:45
Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar'ı darbettiği gerekçesiyle dün çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan F.Ş'nin hakkındaki karara savcılık itiraz etti.
Tekrar hakim karşısına çıkarılan F.Ş. tutuklandı.
F.Ş, ilçede yeni açılan kuaför salonuna hayırlı olsun ziyareti için giden Yaşar'ı darbettiği gerekçesiyle polis ekiplerince gözaltına alınmış, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.Kastamonu'da Pınarbaşı Belediye Başkanı Yaşar darbedildi Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız