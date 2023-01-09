Ali Yalçın: MEB'den alan değişikliği için somut adım istedik

Eğitim-Bir Sen'den yapılan açıklama şu şekilde;



Eğitim-Bir-Sen olarak, Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurarak, alan değişikliği konusunda somut adım atılmasını, alan değişikliğinin 2022-2023 eğitim-öğretim yılı ikinci yarıyılı başlamadan evvel sonuçlandırılmasını talep ettik.

Mezun olduğu branşa veya ikinci bir yükseköğretim programını bitirerek yeni mezun olduğu alana geçmek isteyen öğretmenlerin alan değişikliği taleplerinin karşılanması konusunda bakanlık tarafından henüz bir açıklama yapılmamıştır. Bakanlıkça mutat olarak duyurusu yapılan, 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilen alan değişikliği konusunda sessiz kalınması, öğretmenlerin yer değişikliği başta olmak üzere özlük haklarının kullanılmasını ve kariyer planlamasını olumsuz etkilemektedir.

Konuyu kurum idari kurulu başta olmak üzere, her platformda dile getirmemize rağmen diplomaya yönelik alan değişikliği konusunda bakanlığın olumlu veya olumsuz herhangi bir açıklama yapmaması, diplomaya yönelik alan değişikliği bekleyen öğretmenleri huzursuz etmektedir. Bu konudaki belirsizlik giderilmeli, haklı ve yerinde beklenti bir an önce karşılanmalıdır.

Alan değişikliği konusunda somut adım atılmalı; alan değişikliği, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı ikinci yarıyılı başlamadan evvel sonuçlandırılmalıdır.