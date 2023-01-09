Tüccara fındık çuvalının içinde 2 tane taş sattılar

İlçenin Çarşı Mahallesi'nde fındık tüccarlığı yapan Akın Aydın, 7 Ocak Cumartesi günü dükkanını 18 yaşındaki yeğeni Cihat Aydın'a emanet etti.

İş yerine gelen kimliği belirlenemeyen kişi Aydın'a, içerisinde iki parça taş da bulunan 2 çuval fındık sattı. Bir süre sonra çuvalların içerisindeki taşları fark eden Cihat Aydın, durumu amcasına anlattı.

Aydın, 8 ve 20 kilogram ağırlığındaki taşları, üzerlerine günün tarihini ve ağırlıklarının karşılığı fındık ücreti olan 330 ve 1090 lira yazarak iş yerinde sergilemeye başladı.

Cihat Aydın, gazetecilere, amcasının yanında bir süredir çalıştığını, cumartesi günü dükkana kendisinin baktığını belirterek, "Yaşlı bir amca geldi, arabasını yolun üzerine park etti, çok acelesinin olduğunu ve annesinin ameliyat olacağını söyledi. Arabasının arkasında bulunan iki çuval fındığı indirdi. Kantarda çuvalları tarttık, parasını ödedim, gitti." dedi.

Acemi olduğu için çuvaldaki durumu anlamadığını belirten Aydın, şunları söyledi:

"Harmana dökmek için çuvalları kaldırdığımda çok ağır olduğunu anladım. Aklımdan taş olduğu geçti ve çuvalları açtığımda da taşları gördüm. Amcamı aradım, 28 kilogram taş aldığımı söyledim. Amcam çok iyilikle karşıladı. 'Sen daha bu meslekte neler neler göreceksin, kalem al, üzerine tarihi at, fındıkta ne kadar fiyata geldiğini yaz, dükkanımızın önüne koy, bunlar da sana bir tecrübe olsun.' dedi."

- "İhtiyaç sahibiyse helali hoş olsun"

Fındığı satan kişiden şikayetçi olmayacaklarını ifade eden Aydın, "Eğer gerçekten amcanın ihtiyacı varsa helali hoş olsun, zaten yakın bir süreçte ben dedemi, amcam da babasını kaybetti. Dedemizin ruhuna sayıyoruz. Arayıp bakıp rezil etmek gibi bir amacımız yok." diye konuştu.

İlçede 30 yıldır fındık tüccarlığı yapan Akın Aydın da hayırsever bir esnaf olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim yanımıza geleni biz boş çevirmeyiz, vatandaş gelip ihtiyacını söyleseydi helalinden alabilirdi. Ama kendisine parayı yine helal ediyoruz. Ölmüşlerimizin ruhu için. Yalnız tekrarının olmamasını temenni ediyorum. 20 yıl önce de yine böyle bir durumla karşılaşmıştım. Ancak çok yanlış şeyler. Böyle şeylere başvurmadan gelip bizden talep edebilirler. Taşları da yeğenime hatıra bıraktım. Daha dikkatli olur."