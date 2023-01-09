Bakan Ersoy: Gazetecileri takdir etmemek mümkün değildir

Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ersoy, günümüz teknolojisinde haberin ve bilginin hiç olmadığı kadar hızlı yayıldığını ve etkisini muazzam ölçüde güçlendirdiğini ifade ederek, "Kitlesel hareketler doğurabilen, yönetip yönlendirebilen bu hız ve etkinin nasıl kullanıldığı ulusal ve uluslararası siyasi ve toplumsal hareketlerin, olay ve eylemlerin sonucunu; ülkelerin ve milletlerin küresel algısını belirleyebilmektedir. Hal böyleyken söz konusu bilgi ve haber akışının merkezinde yer alan gazetecilerin üstlendiği sorumluluğun ağırlığını, yaptıkları işin ne denli önemli olduğunu görmemek, görüp de takdir etmemek mümkün değildir. Mesleğini etik ilkelere bağlı kalarak, ülkesini ve milletini daima önceleyerek, dürüstlükten ödün vermeden, popülizmin değil gerçeğin yanında yer alarak icra eden; sabır ve sebatla hakkın, özgürlüğün, demokrasinin ve adaletin kalemi, insanlığın vicdanı olmaktan yılmayan bütün basın emekçilerimizi en kalbi şükran ve minnet duygularımla selamlıyor; Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.