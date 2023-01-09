Almanya'da vefat eden yazar Yaşar Kaplan'ın cenazesi Türkiye'ye gönderildi
Almanya'da vefat eden fikir adamı, yazar ve tercüman Yaşar Kaplan'ın naaşı Köln'de kılınan cenaze namazının ardından Türkiye'ye gönderildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2023 17:38, Son Güncelleme : 09 Ocak 2023 20:05
İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Köln Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazına, Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya'nın yanı sıra IGMG yetkilileri ile cami cemaati katıldı.
Cenaze namazının ardından Kaplan'ın naaşı, IGMG Köln Bölge Başkanı Ali Bozkurt nezaretinde uçakla Türkiye'ye gönderildi.
Yaşar Kaplan'ın salı günü Ankara Kocatepe Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Tacettin Dergahı'na defnedileceği kaydedildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız